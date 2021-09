Elezioni Roma, online il programma di Michetti: "Era regolarmente depositato da 20 giorni"

Il programma elettorale di Enrico Michetti è online. Lo è sul sito del candidato ed anche sul portale di Roma Capitale.

Programma regolarmente depositato

“Il mio programma, come quello di tutti i candidati, è stato regolarmente depositato presso la casa comunale 20 giorni fa, in occasione della presentazione delle liste e per legge avrebbe dovuto essere pubblicato dal Comune sul proprio Albo Pretorio, come ho illustrato ieri (20 settembre 2021 ndr) al programma Tagadà di La7” ha spiegato Enrico Michetti.

Sul sito di Roma Capitale

La mancata pubblicazione del programma era diventato oggetto della contesa elettorale. Al candidato di centrodestra era stato infatti contestato, a distanza di due settimane dal termine della campagna, di non averne ancora uno. Non era online sul suo sito, però doveva esserlo su quello di Roma Capitale. Come ha spiegato lo stesso Michetti, citando anche i riferimenti di legge (art 71 comma 2 e 73 comma 2 del Testo unico degli enti locali)i programmi elettorali dovevano essere pubblicati tutti sull’Albo Pretorio. “Strano che i miei avversari lo ignorino e che – ha aggiunto – facciano anche dello spirito”.

“Il programma – ha ricordato il candidato di centrodestra - una volta depositato diventa un documento ufficiale ed è quello che fa fede e non quello che si pubblica sui siti privati. Peraltro – ha sottolineato Enrico Michetti – a seguito della trasmissione, il Comune ha prontamente provveduto a pubblicare i link di tutti i programmi dei candidati al comune”.

Cento pagine di programma

Il programma si sviluppa attraverso l'esplicitazione di cosa "Il tribuno del popolo", intende fare su una ventina di temi, dalla “Mobilità” all’ “Urbanistica”, passando per la “Sicurezza”, il “Turismo”, i “Rifiuti” e l’ “Ambiente”. Insieme concorrono a realizzare la mission, l’obiettivo verso cui tende la candidatura di Michetti.

“La città – si legge al riguardo nel suo programma – dovrà valorizzare la sua identità nel mondo come “Capitale della Bellezza” assicurando turismo di qualità, green economy e mobilità sostenibile, innovazione e digitalizzazione dei servizi”. Il fine che s’intende perseguire è chiaro: “bisogna restituire ai Romani l’orgoglio di vivere, lavorare e investire nel futuro della Città Eterna”. Il modo in cui il candidato di centrodestra prova a farlo è scritto nelle oltre cento pagine del suo programma elettorale. Ed ora è pubblicato, oltre che sul sito del candidato Sindaco, anche su quello del Campidoglio.