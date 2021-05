Elezioni Roma, Enrico Michetti è il nome nuovo nel centrodestra. Salvini: "Il candidato farà la storia"

Dopo la certezza del no di Bertolaso alla candidatura a sindaco di Roma e il tweet di smentita anche dall’ex ministro Giulia Bongiorno, sul tavolo del centrodestra spunta il nome di Enrico Michetti. A far filtrare l'indiscrezione alle agenzie sono fonti di Fratelli d'Italia: “Non ci sentiamo di escludere che alla fine Meloni potrebbe proporre lui".

Enrico Michetti, 55enne e professore romano, già protagonista di diversi incontri formativi con i parlamentari e i militanti di Fdi sulle questioni di diritto pubblico, è noto a Roma come voce radiofonica di RadioRadio dove porta avanti delle pillole quotidiane sull'attualità e sul diritto amministrativo E' anche direttore di Gazzetta amministrativa.

Contattato dall’Adnkronos, si è detto “lusingato” e ha confermato un fondo di verità dietro alle voci che lo vedono come candidato proposto dal partito di Giorgia Meloni. “Sono 25 anni che la mia attività si basa nell’assistenza ai sindaci nelle procedure più complesse: trasporti, igiene urbana, piano regolatore, procedimenti amministrativi. Molti di questi sindaci sono ora in Fratelli d’Italia e hanno manifestato stima nei miei confronti”.

Il riferimento è alla sua attività come consulente Anci. Stimato professore di diritto amministrativo, ha difeso sindaci e comuni presso Tar e Consiglio di Stato. Un nome concreto, con un robusto seguito social che convince Fratelli d'Italia, lascia perplessa la Lega e fa storcere il naso a Forza Italia. La coalizione si riunirà per trovare la sintesi nei prossimi giorni.

Salvini, dal canto suo, ci tiene a sottolineare pubblicamente che la scelta ricadrà comunque su un candidato promettente, mettendo in discussione la Raggi: "Il candidato del centrodestra andrà al di là dei suoi confini, la scelta ci sarà entro pochi giorni, sarà un sindaco che farà la storia, che dopo la Raggi non sarà complicato, sarà il sindaco del Giubileo, come a Roma dell'Olimpiade. Servono squadre eccezionali, se si rompe Ibrahimovic o hai la squadra forte o sei rovinato, io non gioco per perdere, siamo destinati a vincere".

A Salvini, piccata, replica Virginia Raggi: "Matteo Salvini i sindaci di centrodestra Roma se li ricorda bene, così come Parentopoli e altre sciagure. Non voglio neanche immaginare come gestireste il Giubileo. Poi non dimentichiamo quando tu e la Lega gridavate 'Roma Ladrona'. I cittadini non hanno la memoria corta…" così scrive in un post la sindaca di Roma Virginia Raggi.