INTERVISTA | Enrico Michetti: "Roma deve ripristinare una propria normalità"

Disponibile e per nulla intimorito dalla novità delle telecamere, Enrico Michetti, candidato sindaco del centrodestra, non si tira indietro quando gli chiediamo di rispondere a delle domande a margine della presentazione della nuova lista civica promosssa da Toti e Sgarbi in suo sostegno. Dai vaccini ai rifiuti, fino al ruolo di favorito assegnatogli dai sondaggi, Michetti risponde a tutto, spesso mostrando di aver già imparato il politichese.

"Sono bivaccinato ed ho il green pass", esordisce quando gli chiediamo dei vaccini. "Rispetto chi fa scelte diverse e contemporamente penso che obblighi coattivi dabbano essere visti con grande parsimonia". Sulle priorità per Roma sembra avere le idee chiara: "Roma debba ripristinare una propria normalità. Bisogna darle una visione, costruirle un vestito su misura come città della scienza, della cultura, dell'arte, della pubblica amministrazione, del terziario, del commercio, con una sua legge con poteri speciali".

Sui rifiuti non assolve né Raggi né Zingaretti, ma non getta loro addosso neanche una croce. "La competenza mista non aiuta ad individuare le responsabilità. Tra i poteri della regione c'è anche quello del commissariamento". Roma va commissariata? Michetti non si sbilancia: "Non sono Zingaretti. Penso però che c'è bisogno di una città che inizi a pianificare, programmare, progettare. Gli impianti vanno fatti. Non bisogna rimanere inerti".

Sul rilancio del centro storico punta invece sul dialogo con i corpi intermedi, mentre infine quando gli chiediamo del ruolo di favorito assegnatogli dai sondaggi, lui punta a a sottolineare la "necessità di affascinare il popolo romano". "Sono preoccupato dall'astensionismo: se sarà alto vorrà dire che non avremo affascinato. Il mio ruolo e quello dei miei avversari e anche questo e sono impegnato in questo senso".