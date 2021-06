Chi è Enrico Michetti, il professore che ambisce al Campidoglio: “Roma deve tornare Caput Mundi”

Il professore di diritto degli Enti Locali e speaker radiofonico è ufficialmente il candidato sindaco del centrodestra: "Come si fa a dire di no a Roma?". Correrà in ticket con Simonetta Matone

Enrico Michetti candidato sindaco a Roma per il centrodestra. Dopo mesi di confronto, tavoli e attesa Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno trovato l’accordo: per la conquista del Campidoglio il “nome forte” è quello del professore.

Chi è Enrico Michetti: candidato sindaco del centrodestra

Ma chi è Enrico Michetti, l’uomo che il centrodestra ha scelto come candidato sindaco a Roma? Romano, classe ‘66. Avvocato, professore di Diritto degli Enti Locali presso l’Università di Cassino, direttore de La gazzetta amministrativa e del Quotidiano della P.A. E’ il candidato civico e di alto profilo che il centrodestra attendeva. Apprezzato e popolare, almeno a Roma. Si perchè il professore è anche speaker radiofonico: molto noto al pubblico per le “pillole” dispensate attraverso una seguita emittente romana. Gode di stima anche negli ambienti politici Michetti che, nel corso della sua attività professionale, ha affiancato molti sindaci di centrodestra. E’ in questo contesto che è riuscito a farsi apprezzare dagli ambienti di Fratelli d'Italia trovando in Giorgia Meloni il suo main sponsor per la candidatura al Campidoglio. “Michetti è come il signor Wolf, risolve problemi” - così lo aveva definito la leader di Fratelli d’Italia. Scardinate anche le resistenze di Lega e Forza Italia.

Michetti candidato sindaco in ticket con Simonetta Matone

Agenda piena quella di Michetti in questi giorni. Ieri l’incontro con Matteo Salvini: "Un'ora con Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma Capitale, per parlare del futuro della città: sicurezza, decoro, trasporto, periferie, rifiuti. La Lega e tutto il centrodestra ci sono" - ha scritto il leader della Lega su Twitter.

Michetti sarà in ticket con Simonetta Matone, magistrato che per anni ha lavorato come sostituto procuratore al Tribunale dei minorenni di Roma. Anche lei nota opinionista in televisione. “Michetti e Matone sono due straordinari professionisti con un curriculum di tutto rispetto" - ha esultato Meloni. Salvini già propone Vittorio Sgarbi come assessore alla Cultura.

Il professore che ambisce al Campidoglio: "Roma deve tornare caput Mundi"

"Sono assolutamente lusingato e ringrazio per questo tutti i partiti della coalizione di centrodestra. Sono contentissimo del ticket con la dottoressa Matone, insigne magistrato. Roma è la mia città e il mio sogno. Ora iniziamo insieme questa grande avventura per restituire insieme alla Città Eterno il ruolo di Caput Mundi" - la prima dichiarazione di Michetti da candidato sindaco.

"Ho sentito la città, le persone semplici che mi fermavano. E' accaduto tutto in 15 giorni. Come si fa a dire di no a Roma? Speriamo le si possa restituire quel ruolo di Caput Mundi. Senza promesse, ventre a terra: dobbiamo pacificare questo ambiente senza odi e pregiudizi. Sono entusiasta di questa scelta inaspettata". E’ determinato il professore in corsa verso il Campidoglio. "Dobbiamo dare una spolverata a questa città e riportarla agli antichi fasti, al tempo dei Cesari e dei grandi papi. Farla tornare città della scienza e della cultura e dove ogni cittadino è cittadino del mondo. Ogni cittadino - ha detto Michetti a Radio Radio, emittente per cui è stato per molti anni opinionista - si deve sentire come San Paolo quando disse 'io sono cittadino di Roma'. Serve senso di appartenenza. Roma è una città accogliente e dove si respira il senso della patria. Io mi ritrovo nei valori della patria".

L'idea di Roma di Michetti

Roma con lo sguardo ampio, attenta ai bisogni di ogni singolo quartiere e aperta al dialogo con i territori circostanti: è così che Michetti disegna la sua Capitale. "Dobbiamo iniziare a pensare ad un'area vasta dove i Comuni vicini sono nostri fratelli che dovremo trattare con grande dignità. Penso a Civitavecchia e Fiumicino per porto e aeroporto, o a Tivoli. E poi ci sono le periferie che dovranno avere dignità. Dovremo portare occupazione, servizi, gioia ed entusiasmo".