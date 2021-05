Elezioni Roma, un ex M5s per il centrodestra: rumors su Emilio Carelli candidato sindaco

Voci vorrebbero il giornalista ex deputato del M5s tra i nomi al vaglio del centrodestra per il candidato sindaco. Lui: "Per ora solo gossip, lusingato da ipotesi: se arrivasse proposta la valuterei"

Emilio Carelli candidato sindaco a Roma. I rumors danno il deputato ex M5s tra i possibili nomi che il centrodestra starebbe vagliando per la corsa al Campidoglio. Il profilo civico, quello su cui puntano Lega, FdI e FI, c’è. Anche la notorietà: giornalista, nato a Crema, per anni Carelli è stato un volto di punta dei programmi di informazione prima delle reti Mediaset e poi di Sky, dove ha diretto a lungo il telegiornale.

Fresco il divorzio dal M5s lasciato a febbraio scorso, sulla scia della crisi del Governo Conte II. Carelli, eletto tra le fila grilline alla Camera nel 2018, è fuoriuscito dal gruppo parlamentare con l’obiettivo di proporsi come aggregatore di una nuova componente Centro - Popolari Italiani “che riunisca gli scontenti”. Da ieri nei palazzi della politica di Roma si parla di lui come del possibile candidato sindaco del centrodestra.

Carelli candidato sindaco: “Per ora siamo solo al gossip”

“In questo momento siamo solo al gossip” - ha detto raggiunto telefonicamente da RomaToday. “Non c'è stato nessun contatto formale con partiti di centrodestra, nessun segnale”. Per adesso.

“Amo Roma, mi piace Roma, ci abito da 35 anni, sono lusingato circoli questa ipotesi. Tra l'altro se fossi candidato sarei un candidato civico, perché non faccio parte di nessuno dei tre partiti della coalizione di centrodestra" - la dichiarazione all'Adnkronos. "E' una situazione in divenire. Se arrivasse un'offerta la prenderei in considerazione, con la consapevolezza che sarebbe molto gravoso. Ma non essendoci niente di concreto non vorrei dire altro".

Elezioni Roma: il centrodestra cerca candidato sindaco

I partiti di centrodestra non si sbilanciano. La ricerca del nome ideale da proporre per la corsa in Campidoglio è ancora in corso: Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia attendono anche la scelta degli avversari. Palesi ad oggi solo Virginia Raggi e Carlo Calenda, resta il dubbio sul candidato del centrosinistra: se dovesse essere Nicola Zingaretti, che continua a ripetere di non essere in corsa, anche la coalizione di centrodestra dovrà schierare un nome altrettanto “forte”, conosciuto. Guido Bertolaso il più gettonato: lui si è tirato fuori, Lega e FI lo corteggiano. Troppo debole dal punto di vista della popolarità il manager proposto da FdI, Andrea Abodi. Nulla è ancora deciso. Quel che è certo, a meno di sorprese, è che il candidato sindaco di Roma del centrodestra sarà un nome della società civile. Carelli rientra nel profilo. “Ma - fanno notare fonti della coalizione - sarebbe difficile candidare una persona che si è fatta eleggere in Parlamento con il M5s".