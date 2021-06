Elezioni Roma, Michetti candidato in pole. Meloni: “E’ come il signor Wolf, risolve problemi”

Il summit decisivo dei leader è previsto per domani, ma nel centrodestra il cerchio si stringe intorno ad Enrico Michetti: potrebbe essere proprio l’avvocato e professore universitario di diritto amministrativo il candidato sindaco a Roma. La riserva ancora non è sciolta, pesa l’incognita su Milano, ma le forze della coalizione sembrano concretamente convergere sul professore e speaker radiofonico.

Elezioni, Meloni sponsorizza Michetti: "E' come il signor Wolf, risolve problemi.."

"Ci sono dei profili che non sottovaluterei. E direi che anche un certo accanimento della sinistra, in questi giorni, per esempio sul professor Michetti, tradisce un nervosismo. Forse anche loro si rendono conto che la partita non è così facile, soprattutto se metti in campo qualcuno che ne sa più di loro su come si risolvono i problemi della Capitale. Michetti è un avvocato amministrativista: è per intenderci quello che i sindaci chiamano per risolvere i problemi dei Comuni. Chi è che mi può salvare? Michetti..." - ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ospite di 'Quarta Repubblica' su Retequattro. "Michetti è uno che ha un curriculum con cui mi devo confrontare. Lei si ricorda di Pulp fiction il film di Tarantino? Si ricorda di 'Io sono Wolf, risolvo i problemi'. Ecco, Michetti risolve i problemi dei sindaci...".

Elezioni Roma, ora il prof. Michetti piace anche a FI

Il tempo stringe. Quello di domani dovrebbe essere il tavolo decisivo. Dopo qualche resistenza iniziale, con la proposta di Maurizio Gasparri candidato sindaco, ora Michetti piace anche a Forza Italia. Serrato, e quasi programmatico, l’incontro con il senatore Francesco Giro: "Ho incontrato il professor Enrico Michetti. Un'ora di serrato confronto su tutti i temi all'ordine del giorno dell'agenda amministrativa della Capitale. L'ho quasi sottoposto ad un interrogatorio per conoscere le sue idee e proposte, un autentico fuoco di fila, sull'emergenza rifiuti, sul trasporto pubblico locale, il degrado, la sicurezza, il commercio, l'innovazione tecnologica e la smart city, i grandi cantieri della ex Fiera di Roma e dei Mercati Generali, la crisi di Roma Metropolitane e le criticità delle molte aziende partecipate, la cura del verde verticale e orizzontale, le infrastrutture e l'anello ferroviario, la manutenzione stradale e le sfide della cultura. Mi è sembrato giusto farlo e con accuratezza visto che sul tavolo c'è anche l'ipotesi con altre tutte credibili e autorevoli della sua candidatura che è tuttavia apparsa a molti commentatori, persino nazionali, la più inedita e originale. E mi è sembrato subito sul pezzo. Oltre a conoscere praticamente tutti i dossier di Roma, Michetti - racconta Giro - è ben consapevole delle insidie e dei tanti pericoli della palude burocratica ma conosce anche le regole e le technicalities dell'Amministrazione Pubblica... ha buoni rapporti con le istituzioni e ha lavorato per molti Enti pubblici e locali. Alla fine del nostro lungo e proficuo colloquio Michetti - non nasconde l’aneddoto il senatore - mi ha salutato con questa battuta fulminea: 'ma scusi Giro, non ha mai pensato di candidarsi lei a sindaco?'. Gli ho risposto laconico: 'oggi ai romani serve un civico’.".

Malumori nel centrodestra: suggestione l'appoggio dei centristi a Calenda

Un candidato espressione della società civile, competente e popolare. Michetti, anche seguito speaker di una nota emittente radiofonica romana, corrisponde al profilo. Intanto il centrodestra deve placare i malumori interni. Quelli tra FdI e Lega e quelli legati alla nuovo gruppo parlamentare centrista ‘Coraggio Italia’ di Giovanni Toti e Luigi Brugnaro che ha sottratto a Forza Italia 12 deputati. Solo una suggestione quella dell’appoggio di quest’ultima costola del centrodestra a Carlo Calenda, leader di Azione.