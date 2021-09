Elezioni Roma, il PSI c'è: presentata la lista del Garofano Rosso a sostegno di Gualtieri

Una lista politica, ma variegata. Il Partito Socialista Italiano ha presentato la squadra che affronterà le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre insieme al candidato sindaco Roberto Gualtieri, innanzitutto dando voce a quelli che saranno i capilista. Innanzitutto Bobo Craxi, adottato da Roma e secondogenito di Bettino, poi Cristina Grancio ex Movimento Cinque Stelle che ha permesso al Garofano Rosso di tornare in assemblea capitolina. Anche la presidente della federazione romana, Giovanna Miele, sarà della partita.

"A Roma il PSI c'è - esulta Andrea Silvestrini, segretario romano - lo abbiamo dimostrato negli ultimi due anni di duro lavoro. Dopo 28 anni torniamo sulle schede elettorali. Lavoro, diseguaglianze sociali, piano straordinario di mobilità, la Roma dei 15 minuti, la transizione digitale ed ecologica sono priorità importanti e noi ci siamo per contribuire all'elezione di Gualtieri".

Emozionata la presidente romana, Giovanna Miele, una dei capilista: "Mi riempie di gioia vedere il PSI alle elezioni dopo tanti anni - esordisce - sono contenta del lavoro fatto da questa federazione, in stretto contatto con gli alleati di Centrosinistra. Roberto (Gualtieri, ndr) damose da fa'!".

"Torno alla lotta grazie al PSI - ringrazia Bobo Craxi - . Voglio dire che anche altri sindaci potevano essere interessati a chiedere il nostro aiuto, ma non lo hanno fatto perché si sentono uomini soli al comando. Abbiamo visto che questo non paga mai. La città ha bisogno di un governo competente, esperto, in grado di dialogare con le grandi amministrazioni europee e con l'UE stessa, Gualtieri è in grado. Uno degli obiettivi dev'essere lo snellimento burocratico dei processi decisionali".

“Estremamente orgogliosa di essere stata una delle artefici di questo risultato - ammette Cristina Grancio - . Il PSI si impegnerà in questi anni di governo, perché do per scontato che Gualtieri vincerà, affinché i cittadini di Roma possano dire di aver riacquisito i loro diritti. Il furioso capitalismo che si è mangiato Roma deve essere fermato con l’aiuto dei suoi cittadini”.

"Roma ha fatto dei passi indietro negli ultimi anni - ha spiegato Enzo Maraio, segretario nazionale dei socialisti - , queste amministrative siano un test importante per noi, un'occasione da cogliere. Gualtieri rappresenta per noi la figura ideale per capacità ed esperienza. Chi sono le alternative? Un Michetti privo di idee e programmi o un Calenda che fa una lista unica mortificando gli ideali di rappresentanza? Di sicuro non Raggi, che con la sua amministrazione non ha saputo andare oltre la gestione ordinaria della città".

Chiude Gualtieri: "Che i socialisti stiano nel Centrosinistra non dovrebbe nemmeno essere una notizia - esordisce - . Ci sono state grandi esperienze di ampie coalizioni alla guida della città, penso a Nathan. Per cambiare le cose a Roma ci vuole un patto largo, anche con le forze sociali, associative, territoriali, intellettuali che devono essere coinvolte. Il contrario della chiusura operata da Raggi, con la sua assenza di dialogo e condivisione".

La lista è composta da sindacalisti come Maurizio Sansone, legale della Uiltucs (federazione Uil che si occupa di Commercio), dal presidente di Progeu, Dario Noschese che si occupa di progettazione europea, ma anche dalla social media manager e influencer Giulia Santamaria, da un operatore ecologico che lavora nella raccolta dei rifiuti delle utenze non domestiche come Claudio Sbardella e SIbilla Drisaldi, dipendente comunale in area CGIL.