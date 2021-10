Elezioni Roma, oggi si chiude in 15 piazze: i "big" del Centrosinistra al fianco dei candidati minisindaco

Da Bettini (a Garbatella) a Zingaretti (Centro), passando per Franceschini e Cuperlo, la coalizione manda in campo i suoi volti noti per dare l'ultima spinta prima del voto

Non solo San Basilio, la periferia del contendere: mentre Roberto Gualtieri chiuderà la sua campagna elettorale da candidato sindaco in via Loreto con il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, Beatrice Lorenzin e il candidato presidente del IV Massimiliano Umberti, tutti gli altri dalle 17.30 di oggi faranno lo stesso in ogni Municipio della Capitale. E la formula è quella di accompagnare gli aspiranti minisindaci di Centrosinistra con "testimonial" provenienti dalla coalizione.

Franceschini in Centro, Cuperlo al Trieste-Salario

Nel Centro Storico (Municipio I) a piazza Cola Di Rienzo Lorenza Bonaccorsi sarà accompagnata dal Ministro Dario Franceschini, con lui lo scrittore Gianrico Carofiglio. Francesca Del Bello, candidata al secondo mandato in II Municipio, incontrerà gli elettori in piazza Annibaliano assieme al capolista del Psi in Comune Bobo Craxi e a Gianni Cuperlo, membro della direzione nazionale Pd. Nel territorio di Montesacro (III), Paolo Emilio Marchionne salirà sul palco di Val Melaina con l'assessore ai Rifiuti e alle Politiche Abitative della Regione Massimiliano Valeriani, la deputata Marianna Madia, la responsabie delle politiche per la parità del Pd Cecilia D'Elia, il minisindaco uscente e capolista in Comune di Roma Futura Giovanni Caudo e Paolo Cento di Sinistra Italiana.

Fassina a Tor Sapienza, Bettini con Ciaccheri a Garbatella

A Tor Sapienza (V), in viale Giorgio Morandi all'altezza del centro anziani, il candidato presidente Mauro Caliste chiuderà la campagna elettorale insieme a Stefano Fassina, deputato di Liberi e Uguali e consigliere comunale di Sinistra X Roma. A Colle degli Abeti, VI Municipio, la deputata Patrizia Prestipino sarà al Parco Sinisgalli per il candidato Fabrizio Compagnone, mentre a Cinecitta in piazza San Giovanni Bosco (VII) Francesco Laddaga chiuderà con il deputato Roberto Morassut e Luigina Di Liegro, assessora al Turismo nell'ultimo periodo della giunta Marino. A Garbatella (VIII), in piazza Damiano Sauli, il già presidente Amedeo Ciaccheri sarà con Goffredo Bettini. Nel IX Municipio in piazzetta Rossa la candidata Titti Di Salvo chiuderà con la deputata Pd Carla Cantone, mentre in X Municipio a Ostia, in piazza Gregoriopoli, Mario Falconi sarà accompagnato dalla deputata Paola De Micheli.

L'assessore D'Amato con Torquati

In zona Portuense a largo Ruspoli la senatrice di Sinistra Italiana Loredana De Petris e il deputato Pd Walter Verini chiuderanno la campagna elettorale del candidato presidente Gianluca Lanzi, mentre a Monteverde (XII) in largo Ludovico Quaroni con Elio Tomassetti andrà la senatrice Pd Valeria Fedeli, a piazza Irnerio (XIII) la candidata presidente Sabrina Giuseppetti sarà insieme all'ex eurodeputata Silva Costa. Marco Della Porta, candidato presidente del XIV Municipio sarà in piazza Guadalupe insieme alla deputata Pd Flavia Piccoli Nardelli e all'ex Ministro e attuale vicesegretario Pd Giuseppe Provenzano a piazza Guadalupe. A Ponte Milvio, in via Capoprati (XV), il candidato presidente Daniele Torquati sarà accompagnato dall'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato.