Elezioni Roma, nel centrodestra i big si sfilano: no definitivo di Bertolaso. Bongiorno sindaco "pura fantasia"

Guido Bertolaso non sarà il candidato sindaco di Roma per il centrodestra. Dopo mesi di pressing da parte della Lega e di Forza Italia, l’ex capo della Protezione Civile si sfila definitivamente dalla corsa per il Campidoglio.

Elezioni comunali, da Bertolaso il no definitivo: "Mio futuro lontano da Roma"

“Io non mi candido. Se ne facciano tutti una ragione” - aveva scritto qualche settimana fa. La chiusura definitiva arriva sempre via social: "Arrivando in Lombardia ai primi di febbraio per contribuire alla campagna di vaccinazione, avevo chiarito fin da subito che non avrei potuto considerare altri impegni pubblici compreso il sogno di costruire un futuro migliore per la città più bella del mondo, ridotta ad imbarazzante caravanserraglio dalla peggiore gestione dai tempi di Romolo e Remo” - ha scritto Bertolaso.

“Ho ripetuto il mio diniego più volte e in diverse occasioni, motivandolo con ragioni personali che hanno assoluta priorità. Sono lusingato dai continui e ripetuti apprezzamenti e ringrazio quei concittadini che in vari modi mi esortano a cambiare idea, ma il mio futuro prossimo è già scritto - sottolinea - lontano da Roma”.

Elezioni Roma, i big del centrodestra si sfilano: il tweet di Bongiorno

Via dunque il nome di Guido Bertolaso dal totocandidati. Il centrodestra punta su un candidato civico per la conquista di Palazzo Senatorio ma, a cinque mesi dal voto, la coalizione, tra attriti, giochi di forza ed equilibri da mantenere, è ancora senza un candidato sindaco per Roma.

Dal manager Andrea Abodi, all’ex giornalista e deputato M5s, Emilio Carelli, fino alla “sempre in voga” avvocatessa, senatrice ed ex ministro Giulia Bongiorno, che però in un tweet si è sfilata (“Amo Roma, il resto è pura fantasia”), di certezze ce ne sono ben poche. Altro che “decisione presa in mezz’ora”: Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia sono ancora in alto mare.