Elezioni Roma 2021, sondaggio BiDiMedia: ecco come partecipare

Comune di residenza, qualche indicazione geografica e poi tante domande di politica. Ecco il link per partecipare al sondaggio di BidiMedia

Sono state ormai certamente rinviate a ottobre le elezioni per il candidato sindaco della città di Roma, ma il dibattito inizia a decollare e sono molti i cittadini e gli osservatori a voler sapere quali siano gli umori della città. Il nome di Carlo Calenda raccoglie consensi? Fra i tanti candidati del centrosinistra, quale è il più forte? E in zona centrodestra si sono sciolte le riserve? E ancora: Virginia Raggi ce la farà, e quale il giudizio della città sui cinque anni di giunta?

Servono solo cinque minuti di tempo per partecipare alla consultazione promossa da BidiMedia Sondaggi in collaborazione con RomaToday. FAI CLICK QUI PER INIZIARE