Elezioni Municipio XIV, ballottaggio tra Naso e Della Porta. Nel territorio di Raggi crolla il M5s

Da una parte il candidato del centrodestra in quota Lega, Domenico Naso, dall’altro il candidato del centrosinistra appartenente al Pd, Marco Della Porta. Sarà questa la sfida al ballottaggio nel Municipio XIV.

Elezioni Municipio XIV: ballottaggio Naso-Della Porta

Nel Roma Monte Mario pronostici sovvertiti: il poco noto Naso al primo turno ha superato l’ex assessore della Giunta Barletta, Della Porta. Naso ha portato a casa il 35,69% dei voti, poco dietro Della Porta con il 33,3%. Il secondo turno, in programma il 17 e 18 ottobre, si giocherà dunque sul fil di lana. I due candidati partiranno da zero cercando di convincere gli elettori che al primo turno hanno votato diversamente e coloro che non si sono proprio recati alle urne: si perchè in Municipio XIV più di un elettore su due non è andato a votare, astensione al 53%.

Lo spoglio ha registrato uno stacco netto di Naso e Della Porta con gli altri due maggiori competitor: Michele Menna del M5s, assessore uscente, si è fermato al 15,43%; Camilla Bargione della lista Calenda sindaco al 12,34%.

Pd e FdI in crescita, nel territorio della sindaca crolla il M5s

Una tornata elettorale che ha incoronato il Pd come primo partito del territorio con il 21,10%, in crescita di cinque punti rispetto alle amministrative del 2016 dove si era fermato poco sotto il 16%. Cresce e incalza i dem FdI, vero traino della coalizione di centrodestra: il partito di Giorgia Meloni a Monte Mario raccoglie il 20%, più sei punti rispetto al 13,88% di cinque anni fa. Più quattro anche per la Lega che passa dal 2,91% del 2016 al 6,92% di oggi. Stabile sul 5% Forza Italia. Terzo partito la lista Calenda che raggiunge il 12,34%. Nel territorio della (ex) Sindaca crolla il M5s che perde diciannove punti: dal 27,92% del 2016, all’8,77%. La lista civica di Virginia Raggi fa registrare il 5,83.