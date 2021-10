Elezioni Municipio IV: al ballottaggio Umberti Santoro. Della Casa (M5s) regge al tracollo M5s

Il centrodestra e il centrosinistra andranno a ballottaggio il prossimo 17 e 18 ottobre. A sfidarsi di nuovo alle urne - in IV Municipio - saranno Roberto Santoro (cdx) e Massimiliano Umberti (csx). Le percentuali (a meno due sezioni da scrutinare alle 8.30 di martedì mattina) vedono il candidato del centrodestra in vantaggio di scarsi 4 punti percentuali: Santoro 34,76%, Umberti 30,83.

Al terzo posto Roberta Della Casa con il Movimento Cinque Stelle che, già presidente sfiduciata all’unanimità nel maggio del 2020, porta a casa un buon risultato anche rispetto all’andamento dei pentastellati in altri municipi della città: per lei il 18,33% di voti. Arriva quarto Federico Sciarra, in corsa con la lista civica di Calenda Sindaco (11,14%).

“Sono molto felice di questo risultato, me l’aspettavo. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in me e nel progetto del centrosinistra – ha commentato ai nostri taccuini Massimiliano Umberti – Abbiamo davanti quindici giorni di campagna elettorale intensa, andremo casa per casa per parlare con tutte le persone che al primo turno non ci hanno votato. Mi auguro di avere il supporto di tutte le forze democratiche. Sarò il presidente di tutti e l’alternativa al populismo rappresentato dalla destra”.

Abbiamo provato a sentire Roberto Santoro – al ballottaggio con il centrodestra – ancora nessuna risposta. Seguiranno aggiornamenti.