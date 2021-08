Elezioni municipi, c’è l’accordo nel centrodestra: tutti i nomi dei candidati presidente

Dopo settimane di attesa e fibrillazione è arrivata la fumata bianca: nel centrodestra c’è l’accordo sulle candidature dei presidenti di municipio. I quindici territori della Capitale sono stati spartiti tra le forze della coalizione: la Lega esprimerà i candidati presidente in IV, X, XI, XIV e XV; FdI in I,III, V, VI, VIII, IX e XIII mentre Forza Italia, in lista unica con l’UdC, correrà su II, VII e XII. Sarà “azzurro” (Pasquale Calzetta) anche il candidato del centrodestra nel collegio di Primavalle per le suppletive alla Camera: così Forza Italia ha rinunciato alle pretese sull’Eur, territorio ambito e per questo diventato terreno di scontro tra le forze del centrodestra. Sono state le ambizioni allo scranno più alto di viale Ignazio Silone, e di conseguenza per l’Appio e Monteverde, a tenere bloccata l’intera operazione legata ai candidati presidente di municipio. Nella serata di ieri l’accordo nel centrodestra sui territori di Roma come in quelli di Milano.

Elezioni municipi: l'Eur va a Fdi, Forza Italia prende il collegio di Primavalle

In IX Municipio, come detto, correrà un esponente di FdI: probabilmente il consigliere uscente Riccardo Graceffa dato in pole rispetto ai colleghi Massimiliano De Juliis e Simone Sordini. A cascata la destinazione del VII in quota UdC con Luigi Avveduto, nel 2008 candidato presidente non eletto nell’ex municipio XVII Prati. In XII Forza Italia è ancora alla ricerca di un candidato forte e competitivo.

“I nomi verranno proposti al candidato sindaco Enrico Michetti per essere presentati nei prossimi giorni” - fa sapere in una nota la coalizione. Ma se la candidatura di Avveudoto all’Appio ha sorpreso tutti e il nome per Monteverde è ancora ignoto, la squadra dei presidenti del centrodestra, tra consiglieri di lungo corso e new entry “poco territoriali, calate dall’alto”, rivendicano alcuni tra gli storici rappresentanti municipali, è quasi definita. Manca solo l’ufficialità.

Elezioni municipi: tutti i nomi dei candidati presidente di centrodestra

In I Municipio è ballottaggio tra Stefano Tozzi e Lorenzo Santonocito, con il primo dato come favorito ad ambire alla presidenza del Roma Centro. In II il candidato di Forza Italia è Patrizio Di Tursi. In III Fratelli d’Italia, piegata la resistenza dell’ala cattolica con pretese su Piazza Sempione, schiererà Giordana Petrella, consigliera di lungo corso in quel di Montesacro. In IV correrà Roberto Santoro (Lega); in V Daniele Rinaldi (FdI); in VI per la Lega Nicola Franco. In Municipio VIII, tra i territori più “rossi” della Capitale, tenterà l'impresa Franco Federici, ex Lega ora in FdI. Del IX si è detto. In X la certezza del centrodestra si chiama Monica Picca (Lega), in XI il collega di partito Daniele Catalano. Il XII attende il nome, mentre in XIII Marco Giovagnorio di FdI è pronto da tempo a dare inizio alla campagna elettorale verso la presidenza. Nonostante il malcontento di alcuni esponenti municipali di FdI la candidatura in XIV va alla Lega: l’imprenditore Domenico Naso è in vantaggio su Fernando Urciuolo. In XV, storico feudo romano del centrodestra, il candidato presidente sarà probabilmente Andrea Signorini: l’uomo vicino a Durigon e impegnato da tempo sul II Municipio ha superato il candidato “più territoriale” Roberto Cantiani, vicino al consigliere regionale Cangemi, la cui candidatura è stata ritirata.

Decisi inoltre i vicepresidenti di alcuni municipi: a Roma la Lega esprimerà il vicepresidente nel municipio IX, Fratelli d'Italia nel municipio X, Forza Italia nei municipi III, VI e XV e Coraggio Italia, così coinvolta dopo aver rivendicato più spazio all’interno della coalizione. nei municipi V e XIII.