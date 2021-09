Elezioni comunali, Calenda punta Salvini in tour a Roma: "Dal vivo abbassa le penne"

Un incontro a sorpresa. Matteo Salvini, nelle ultime ore impegnato in un tour cittadino nei quartieri della Capiale, è stato inaspettatamente raggiunto da Carlo Calenda.

Il tour a Porta Portese

L’incontro è avvenuto nella mattinata di domenica 26, al mercato di Porta Portese, dove il leader leghista si era recato insieme ad alcuni candidati del centrodestra. All’improvviso, facendosi largo tra uno stuolo di fotografi e giornalisti, è apparso Carlo Calenda che a sua volta stava girando tra i banchi del mercato con il suo staff.

Il confronto al mercato

“E questa sarebbe la destra dura?" ha domandato il leader di Azione, salutando con le nocche il segretario del Carroccio “Andiamo nelle stesse piazze. Tanto i voti vostri li prendero' io” ha aggiunto, riferendosi alla contesa elettorale del 3 e 4 ottobre. La risposta di Salvini non si è fatta attendere .“Noi al ballottaggio ci arriviamo sicuri” ha fatto notare l’ex vicepremier, alludendo ai consensi accreditati dai sondaggi ad Enrico Michetti, il candidato di centrodestra. “Ma al ballottaggio i cittadini romani votano per noi” ha prontamento replicato Calenda. Un breve scambio di battute quindi, davanti ai fotografi, per riaffermare la convinzione nei propri mezzi. E nel consenso in grado di generare.

I salotti e le periferie

L’incontro arriva all’indomani di una polemica a distanza che ha visto contrapporre il leader della Lega e quello di Azione con il primo che, sui social, aveva accusato Calenda di preferire i salotti buoni alle periferie. “Maschio, qui sono 341 giorni che andiamo in ogni quartiere di Roma. Tu – aveva risposto Calenda - ci vieni da due settimane a prendere in giro i romani. E infatti la piazza è vuota. Vuoi un bel confronto tu, Michetti e Durigon. Dove vuoi. Ve “carico” tutti e tre, in serenità”.

Il commento finale

Dai social il confronto si è trasferito sulla strada, tra i banchi dello storico mercato romano. Per tornare poi ancora su Twitter, dove Calenda ha postato il video dell’incontro estemporaneo. “Il ragazzetto faceva lo spiritoso e stamattina siamo stati a trovarlo. Dal vivo - ha twittato il leader di Azione - tiene le penne basse. Bene così"