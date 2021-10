Elezioni Roma, prove di dialogo in vista del ballottaggio: Michetti prende il caffè con Raggi

Nei prossimi giorni incontro in Campidoglio, invitato anche Roberto Gualtieri che però ancora non ha fatto sapere se ci sarà. Raggi preme sui dossier per Roma, Michetti si dice pronto a parlare dei fascicoli più importanti per la città

Prove di dialogo in vista del ballottaggio attraverso il quale si deciderà il prossimo sindaco di Roma. E se vengono scacciate tutte le ipotesi di apparentamento, i protagonisti della sfida elettorale tentano di convergere almeno sulle questioni e sui dossier più importanti per la Capitale.

Il caffè tra Raggi e Michetti per fare il punto sui dossier di Roma

A quanto si apprende sarebbe già fissato un caffè tra Virginia Raggi ed Enrico Michetti. La sindaca uscente incontrerà dunque il candidato del centrodestra approdato al secondo turno. Invitato in Campidoglio anche l’altro sfidante, Roberto Gualtieri.

Lotta alla criminalità, lavoro, periferie, trasporti e la candidatura di Roma a Expo 2030 le questioni su cui Raggi vorrebbe fare il punto con i due in lizza per il ruolo di sindaco.

La telefonata di Raggi a Michetti

“Raggi mi ha chiamato (ha fatto lo stesso con Gualtieri ndr.) per farmi i complimenti per l'ottimo risultato raggiunto. Nella cordialità per me un caffè è importante per capire, anche se ci sarà una successione, lo stato dell'arte e quindi i fascicoli importanti sulle cose su cui stava lavorando. Comunque massimo rispetto per chi ha amministrato” - ha detto Michetti.

Michetti e il M5s: "Massimo rispetto per tutti"

"Io rispetto tutti i colleghi e sono abilitato a parlare con tutti. Chi è più credibile? Chi si azzuffa dalla mattina alla sera e poi va a braccetto, tradendo qualsiasi ideale, o chi mantiene una linea di massimo rispetto e dialoga con chiunque rimanendo coerente alle sue idee?" - così ha risposto il candidato sindaco per il centrodestra a chi gli chiedeva se, al contrario di Gualtieri, le sue porte fossero aperte ad un dialogo con Virginia Raggi e i 5 Stelle. I grillini nel prossimo consiglio comunale saranno a ranghi ridotti ma siederanno in Aula facendo pesare i propri voti: 4 seggi al M5s e 1 alla civica di Virginia Raggi se vincesse Michetti, 3 seggi al M5s e sempre uno alla civica della sindaca in caso di successo di Gualtieri. I numeri per collaborare e portare a casa risultati ci sono.

Michetti promette lotta al degrado e rilancio città

Intanto Michetti , in visita agli uffici del catasto di via Malafede, rilancia alcuni punti prioritari del suo programma per Roma: lotta al degrado e rilancio della città.

Poi l’appello agli elettori e la presa di distanza “dai giochi di palazzo”, dagli eventuali accordi politici in vista del ballottaggio: "I cittadini sono liberi di votare per chi credono. Io ho fatto una campagna elettorale all'insegna del rispetto e mi rivolgo a tutti coloro che ritengono che la nostra proposta sia credibile”. "I giochi di palazzo e delle persone sole mi interessano poco, è più importante - ha detto Michetti alla Dire commentando le parole di Giuseppe Conte ("Mai con la destra") e di Carlo Calenda ("Sono più vicino a Gualtieri che a Michetti") in vista del ballottaggio - il sostegno dei cittadini".