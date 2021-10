Cos'è e come funziona la doppia preferenza di genere

È possibile votare due candidati consiglieri al Comune alle elezioni? E al Municipio? Sì, è possibile espremere una doppia preferenza purché si tratti di candidati di sesso diverso. È questo il principio introdotto dalla legge n. 215 del 23 novembre 2012 che ha approvato il "riequilibrio delle rappresentanze di genere" nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali.

Grazie a quanto previsto da questa legge, alle elezioni amministrative i cittadini dei comuni superiori ai 5000 abitanti potranno esprimere due preferenze (anziché una, come previsto fino ad ora) purché riguardanti candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre, gli elettori - che si recheranno ai seggi per eleggere il sindaco e i consiglieri comunali e il presidente del municipio, insieme ai consiglieri municiapali - potranno votare per due candidati della lista sulla stessa scheda: una donna e un uomo. Nel caso in cui si dovessero esprimere due preferenze per persone dello stesso sesso, la seconda preferenza verrebbe annullata.