Elezioni comunali Roma, è possibile votare anche con il documento scaduto?

Domenica e lunedì, i cittadini romani sono chiamati al voto per eleggere il futuro sindaco della città – insieme al consiglio comunale – e I presidenti dei quindici municipi, oltre che il consiglio municipale. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 3 ottobre e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 4 ottobre. Per esprimere il proprio voto l'elettore si dovrà recare al seggio munito della tessera elettorale e di idoneo documento d'identificazione:

- Carta d'identità;

- Patente;

- Tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché convalidata da un comando militare;

- Altro documento di identificazione (con fotografia) rilasciato dalla Pubblica Amministrazione.

Il comunicato del comune di Roma

Il comune di Roma spiega che i documenti di identificazione sono considerati validi per accedere al voto anche se scaduti, purché risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione dell'elettore. Qui l'avviso sul sito del comune di Roma

Inoltre, in caso di smarrimento di tessera elettorale o di spazio esaurito per l’apposizione del timbro, l’elettore potrà recarsi presso gli sportelli degli uffici elettorali dei Municipi e di Via Petroselli 50 che rimarranno aperti:

- sabato 25 e domenica 26 settembre 2021 dalle ore 08,30 alle ore 12,00 esclusivamente presso il Dipartimento Servizi Delegati con ingresso dedicato in Via del Foro Olitorio;

- da lunedì 27 settembre a venerdì 1 ottobre 2021, fino alle ore 18;

- sabato 2 ottobre 2021 dalle ore 09,00 fino alle ore 18,00;

- domenica 3 ottobre 2021 dalle ore 7,00 alle ore 23,00;

- lunedì 4 ottobre 2021 dalle ore 7,00 alle ore 15,00.