Primarie Centrosinistra, Cristina Grancio vota: "Pronta a cambiare la nostra città"

In mattinata anche Cristina Grancio si è recata alle urne per votare alle primarie del centrosinista. Sorridente, si è fermata a parlare con i volontari: "Pronta a cambiare la nostra città insieme", ha scritto su Facebook nell'immancabile post social dopo il voto: "Colgo l’occasione per ringraziare le centinaia di volontarie e volontari di tutte le forze politiche e civiche che stanno consentendo questo grande esercizio di democrazia e partecipazione. Un ringraziamento va soprattutto alle Compagne e ai Compagni del Partito Socialista PSI Roma che mi hanno sostenuto in queste settimane e mi hanno spronato a fare meglio". Grancio è architetta e funzionaria dell'Ater, eletta nel Movimento Cinque Stelle al Comune di Roma durante le ultime amministrative, è uscita dal partito penstastellato L'INTERVISTA.