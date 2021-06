Elezioni Roma 2021, in 500 all'aperitivo per il Raggi bis: Conte arriva e mostra la maglia di 'Virginik'

Dopo Ostia, Testaccio. Continua a colpi di aperitivi elettorali la marcia per promuovere e supportare la candidatura di Virginia Raggi che vuole bissare il suo mandato come sindaco di Roma. L'appuntamento, questa volta, è stato alla Città dell'Altra Economia, dove 500 persone hanno pagato 22 euro di sottoscrizione per partecipare all'iniziativa.

A sostenerla i parlamentari M5s Carla Ruocco, Francesco Silvestri, Giulia Sarti e alcuni componenti della giunta. A gestire l'iniziativa il capogruppo capitolino del Movimento, Giuliano Pacetti, e il sempre presente consigliere Paolo Ferrara. All'arrivo, Raggi è stata accolta come una star. Poi la sorpresa dell'ex premier Giuseppe Conte. Il leader in pectore del Movimento 5 Stelle si è preso la scena consegnando a Raggi la maglietta con stampata la caricatura della sindaca stile Diabolik e la scritta Virginik.

"Virginia ha tutte le carte in regola per chiedere continuità amministrativa. Noi la appoggiamo perché apprezziamo i risultati fatti. Non vi è sfuggito che nel commento generale il M5s era dato per morto, distrutto, disperso. Noi abbiamo ancora tanto da dare al paese, abbiamo le idee chiare e siamo tutti tosti con Virginia", ha detto Giuseppe Conte.

In collegamento telefonico, con una telefonata da Barcellona, è apparso anche Luigi Di Maio: "Ora è necessario continuare, è necessario andare avanti, per non lasciare il lavoro in sospeso e per mantenere quella legalità che non dobbiamo mai dare per scontata. Sono già state fatte tantissime cose, per altre c'è bisogno di più tempo e tutti noi sosteniamo Virginia perché possa andare avanti", il tutto ripreso dalla diretta diffusa sulla pagina del Movimento 5 Stelle che ha coperto l'evento. Entusiasta della serata anche Paolo Ferrara: "Siamo tra la gente, pensate siamo più di quattrocento persone alla Città dell'Altra Economia. Una partecipazione straordinaria per Virginia Raggi".