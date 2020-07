Dai Radicali alle Sardine, tutti sognano il Campidoglio. La scossa al Pd: “Servono le primarie”

Roma vuole scegliere, a partire dal candidato sindaco del centrosinistra. Nasce il comitato Primarie Roma 2021. Dai Radicali alle Sardine, passando per l’alleanza civica “Liberare Roma” del presidente dell’VIII Municipio Amedeo Ciaccheri fino a “Tutti per Roma, Roma per tutti” di Emma Amicone e le idee in movimento di Pop con Marta Bonafoni, c’è chi, anche all’interno del partito stesso, tira il Pd per la giacchetta: il candidato sindaco del centrosinistra, così come i candidati presidente dei municipi, dovranno essere scelti tramite primarie. E che siano “aperte alle forze civiche”.

Elezioni comunali, nasce il comitato Primarie Roma 2021

A meno di un anno dalle elezioni comunali l’anima movimentista della sinistra, qualche intellettuale e una parte della società civile scendono in campo fattivamente per tracciare il percorso, discutere di programmi e idee per Roma.

“Mancano pochi mesi alle elezioni amministrative ma il dibattito sul futuro della Capitale, nel centrosinistra, non è neanche iniziato. I partiti sembrano impermeabili alla pressione della base, che chiede un confronto ampio sulle soluzioni ai problemi che strangolano la Città Eterna. Per questo, di fronte all’immobilismo, soprattutto del Pd, abbiamo deciso di sollecitare la politica e mettere in moto la società civile” - spiegano dal Comitato Primarie Roma 2021.

Il manifesto per Roma 2021

Il confronto è già iniziato. Per adesso le videonterviste degli amministratori dei municipi, le riflessioni e i contributi dei movimenti sono online “ma - dicono dal comitato - a partire da settembre, quando sarà lanciato il nostro manifesto, ci sarà ampio spazio per gli incontri sul territorio”.

Dai Radicali alle Sardine: tutti sognano il Campidoglio

In tanti sono già pronti a correre e ognuno invoca le primarie: c’è Riccardo Magi dei Radicali, deputato di Più Europa; il presidente del Municipio III Giovanni Caudo, quello dell’VIII Amedeo Ciaccheri, non ha escluso la corsa neanche la minisindaca del Centro, Sabrina Alfonsi, e poi Tobia Zevi promotore nel 2016 dell'osservatorio "Roma puoi dirlo forte". Tutti sognano il Campidoglio.

“Nessuno scontro sui nomi” - assicurano dal Primarie Roma 2021. “Ma la cornice entro cui muoversi deve essere chiara. Per questo abbiamo voluto costruire un luogo dove le cittadine e i cittadini, democratici e progressisti, possano partecipare alle scelte, insieme alle forze politiche. Un luogo dove informarsi sulle candidature e sui programmi, ma anche un luogo, nel quale convergano le cittadine e i cittadini, le forze sociali e politiche, le associazioni e i comitati di quartiere, dove proporre temi, incontri, dibattiti e soluzioni. Un luogo per chi viene da Sinistra, per chi è di Sinistra, per chi va a Sinistra”.

Da qui il comitato per le Primarie Roma 2021 aperte al contributo di tutti per trasformare le tante singole proposte che caratterizzano l’area del centrosinistra, “in un’unica proposta vincente”. “Insieme - dicono - per amore di Roma”.