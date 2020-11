Comunali 2021, Durigon (Lega): "Bertolaso può essere un grande sindaco"

Guido Bertolaso? "Può essere un grande sindaco". Il deputato Claudio Durigon, vicino a Matteo Salvini, conferma il sostegno dei leghisti a un'eventuale candidatura dell'ex capo della Protezione civile alle prossime elezioni comunali. "Non nascondo che è uno dei nomi sul tavolo - dice ai microfoni de Gli Inascoltabili in onda su NSL Radio - le competenze ci sono". E ancora: "L'identikit è preciso una persona capace che possa aggregare tutti al di fuori delle linee politiche". Già, non è un mistero che alla Lega Bertolaso piacerebbe. Chi invece è più restio alla scelta è Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni, per quanto abbia negato di aver messo alcun voto, preferirebbe un profilo politico. E qui i nomi in ballo sono quelli del vice presidente della Camera Fabio Rampelli e della consigliera regionale Chiara Colosimo.

Intanto aspettando il candidato ufficiale, prosegue la campagna elettorale della Lega contro la sindaca Virginia Raggi. "Con la sua incompetenza ha devastato Roma, con una gestione non all'altezza del compito" ha detto ancora Durigon. "I disagi che abbiamo nei servizi: dai trasporti alla raccolta dei rifiuti. I sondaggi hanno bocciato Roma un po’ su tutto. Servono risorse ma servono anche persone che sappiano spendere bene quelle risorse per Roma".

Guardando invece agli appuntamenti elettorali a lungo termine, si parla del Lazio. "Il post Zingaretti non è ancora valicabile - commenta ancora Durigon - il suo mandato scadrà nel 2023". Se sarà lui il candidato presidente? Ipotesi più volte circolata tra gli addetti ai lavori. "È troppo presto per capire chi sarà il candidato anche se sinceramente ci sarebbe bisogno però che la Regione cambiasse anche prima. Se cambiasse in qualche modo sia la Regione che il Comune e il mio sogno è fare una filiera di centrodestra penso che noi abbiamo il sogno, le idee e la voglia di cambiare Roma e il Lazio".