Roberto Gualtieri chiude la campagna elettorale a san Basilio: "Vinceremo e rilanceremo Roma"

Il comizio con Gualtieri a San Basilio mentre in altre 14 piazze i candidati presidente dei municipio riuniscono gli elettori del centro sinistra: “Siamo in tutta la città”

“Uniti si vince”. Roberto Gulatieri, candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra punta tutto il suo discorso sull’unità. Di quel “popolo” del centrosinistra che, si dice certo, lo porterà sulla poltrona di sindaco della Capitale “per rilanciare Roma”.

Accanto a lui per il comizio finale, organizzato in via Loreto nel quartiere di San Basilio, Beatrice Lorenzin e Nicola Zingaretti. E' solo una delle quindici piazze organizzate dal centrosinistra per una chiusura diffusa che, dice Gualtieri "è l'immagine di quello che vogliamo per Roma". Trecento persone per ogni piazza, fa sapere lo staff. Poco meno di 5000 persone in giro per la città in sostegno di Gualtieri e dei presidenti di municipio.

Dure le parole del governatore del Lazio nei confronti dell’amministrazione uscente, guidata da Virginia Raggi: “Non ci sono problemi irrisolvibili, ma solo chi non sa amministrare”.

“Sento un vento di fiducia - dice Gualtieri alla fine del suo intervento dal palco -. Alziamo l’asticella e puntiamo ad arrivare primi, per essere già forti al ballottaggio. So che la destra è forte ma non è tempio di nazionalisti e populisti, Roma e l’Italia non possono tornare indietro”.