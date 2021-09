Chi è Titti Di Salvo, la candidata presidente del municipio IX per la coalizione di centrosinistra

Laureata in scienze politiche ha iniziato a lavorare in banca. Prima donna in Italia Segretaria generale della Cgil regionale poi Segretaria nazionale, con delega alle politiche internazionali ed europee. Tra le promotrici del movimento “Se non ora Quando?”

Deputata nella 15ma e nella 17ma legislatura, nella quale e’ stata Vicepresidente della Commissione parlamentare di controllo degli enti previdenziali, oltre che vicepresidente del gruppo PD alla Camera. Ha promosso molte leggi tra cui quella sulle “dimissioni in bianco” per tutelare le neo-mamme; sul congedo obbligatorio di paternità; sulla tracciabilita’ delle retribuzioni, sull’abbassamento dell’IVA sui prodotti per l’infanzia. Sulla riforma delle Casse previdenziali dei professionisti.

È stata dal 2009 al 2011 Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Enpals, ente previdenziale dello sport e dello spettacolo. Dal 2019 nella segreteria del PD di Roma con delega allo sviluppo economico. Ha vinto nel giugno del 2021 le primarie del centro sinistra per la presidenza del IX Municipio. Autrice per i quotidiani Domani, IlDubbio.