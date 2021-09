Chi è Marco Muro Pes, candidato presidente del municipio IX per la lista Calenda sindaco

Marco Muro Pes, nato a Roma 64 anni fa, vive nel Municipio IX da 22 anni. E’ un architetto con esperienze nella progettazione industriale, per la logistica e residenziale. E’ stato per 4 anni, fino al 2017, Presidente del Consiglio d’Istituto del Liceo Peano in un momento di particolare criticità, interne (crollo di un controsoffitto, chiusura della scuola, esubero di iscritti, ecc.) ed esterne (passaggio di consegne dalla Provincia alla Città Metropolitana, avvio della Legge della “Buona Scuola” e dell’alternanza scuola lavoro, ecc.).

Da oltre 15 anni attivo nelle associazioni del territorio, si occupa di tutele ambientali e mobilità, soprattutto (ma non solo) nel quadrante nord del Municipio IX, intorno all’area naturale del fosso della Cecchignola.

Da sempre europeista convinto, con una breve partecipazione all’Italia dei Valori (1998), ha iniziato nel 2018 il suo impegno politico con +Europa. Ha successivamente aderito ad Azione, il partito fondato da Carlo Calenda, sin da subito (2019), costituendo il Gruppo del Municipio IX e divenendone il referente.