Chi è Gianluca Fioravanti, candidato presidente del Municipio XI per la lista civica Calenda Sindaco

Nato a Roma, 50 anni, vive nel Municipio XI da circa 10 anni. Laureato in Economia con specializzazione in responsabilità sociale delle imprese, ha iniziato la sua attività professionale collaborando a progetti di cambiamento organizzativo in società multinazionali a forte vocazione innovativa.

Dal 2015 è certificato Coach (ICF) ritenendo il coaching uno degli strumenti più potenti per lo sviluppo del potenziale individuale in contesti sfidanti. Gianluca parla correntemente cinque lingue e ha gestito programmi di formazione in contesti multiculturali.

Sempre attivo nei comitati di quartiere e nelle attività sociali, negli ultimi 5 anni si è dedicato a Roma attraverso il Gruppo Facebook Roma Smart City di cui è fondatore e amministratore nella convinzione che per cambiare la città e farne una vera capitale europea, sia necessario condividere un percorso con il maggior numero di persone e avere una chiara visione di città.