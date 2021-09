Chi è Daniele Catalano, candidato presidente del Municipio XI per la coalizione di centrodestra

Daniele Catalano nato il 17 luglio 1990. Ha studiato presso il liceo classico Pontificio “Sant’Apollinare” ed ha conseguito la laurea in Lettere e Filosofia presso l’Ateneo di Roma Tre. Libero professionista dal 2015 nel settore extra-alberghiero.

Assistente parlamentare locale nel 2020-2021 per un deputato europeo ed organizzatore di progetti sulla cittadinanza attiva e la partecipazione delle nuove generazioni. Inizia la militanza nel 2006 nel Municipio XV (ora XI) come responsabile di alcuni movimenti giovanili di Portuense. Consigliere municipale dal 2016 al 2019 e ora candidato alla Presidenza del Municipio XI per il centro destra.