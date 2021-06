Virginia Raggi, cena elettorale con 400 attivisti: parte da Ostia antica la riconquista di Roma

In prima linea Paolo Ferrara e Giuliano Pacetti, alla guida del suo comitato elettorale. Trenta euro il costo per ognuno dei partecipanti

Il comitato elettorale a trazione lidense non era un caso. Con il fedelissimo Paolo Ferrara e il capogruppo Giuliano Pacetti in prima fila, si è svolta ieri ad Ostia Antica una cena elettorale per sostenere Virginia Raggi. Presente, ovviamente, la prima cittadina che ha intrattenuto i circa 400 attivisti a cinque stelle presenti parlando per un'ora al centro dello spazio esterno che ospitava i tavoli.

Dalla rifiuti ai bilanci, passando per le debolezze di centrodestra (senza candidato) e centrosinistra (con candidature deboli, secondo Raggi), la prima cittadina ha provato a rinsaldare le truppe nel X municipio, roccaforte pentastellata, da cui riparte la riconquista di Roma. Non casuali che le prime parole siano state rivolte proprio agli attivisti: "Talvolta ci sono state difficoltà nei rapporti tra portavoce e attivisti. Forse non siamo stati così presenti quanto avremmo voluto. Anche se ogni volta ce lo dicevamo: dobbiamo essere più presenti con i nostri attivisti. A voi va il mio grazie, per aver resistito".

Applausi e cori, tutti dedicati a lei. Così come la torta, o meglio 5 torte che nella foto di rito andavano a comporre la scritta Raggi. E giù ancora cori, foto e scatti per i social. La cena elettorale si è svolta presso Tenuta dei Piani, nella zona di Ostia Antica. Quattrocento le persone presenti, tutti seduti su tavoli da quattro persone all'esterno. Trenta euro il costo di partecipazione: di questi dieci sono andati all'autofinanziamento della campagna elettorale.

Soddisfatto Paolo Ferrara, a capo del comitato elettorale e già concentrato sulla sfida che lo attende. A RomaToday spiega: "Con senso di responsabilità cureremo attivamente l’organizzazione, la promozione e il coordinamento di manifestazioni nella città di Roma, di incontro tra cittadini e portavoce comunali, regionali, nazionali ed europei del Movimento 5 Stelle per la divulgazione del programma del Movimento 5 Stelle per le amministrative 2021 nella Capitale. In questi anni ho ricoperto molti ruoli e l’ho fatto sempre con il massimo impegno ma questa per me sarà una ulteriore sfida da portare avanti fino alla vittoria. Questo incarico mi riempie di orgoglio".