Comunali 2021, Calenda resta in corsa: "Gualtieri persona di qualità. Sarà una bella sfida"

Il leader di Azione non ha alcuna intenzione di mollare la corsa al Campidoglio, pronto a strappare voti al centro con il probabile sostegno di Italia Viva e Più Europa/Radicali

"Roberto Gualtieri è una persona di qualità. Sarà una bella sfida". Così, su Twitter, il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, dà il benvenuto all'ex ministro del governo Conte II nell'agone politico capitolino. Ancora la candidatura di Gualtieri a dire il vero non è ufficiale, Calenda però la sua l'ha più che confermata.

"Ritirarsi perchè è in campo Gualtieri sarebbe sbagliato" ha detto giorni fa quando le voci sulla possibilità di Gualtieri candidato cominciavano a farsi pressanti. Un cambio in corsa rispetto a dichiarazioni rilasciate settimane prima, quando di fronte a un "nome forte" calato dal Pd prospettava una possibile marcia indietro.

Cosa che "poteva avvenire nella fase iniziale - ha spiegato poi il candidato di Azione - quando si è cominciato a discutere. Ora io ho costruito un lavoro immenso, una squadra di persone che sta lavorando sui temi di Roma, sono entrato nelle cose e l'ho spiegato alla città. Ho girato 15 municipi uno per uno e incontrato più di 500 associazioni". Insomma, Calenda ci sarà e ci sarà in solitaria, ma pronto a strappare voti al centro, con Italia Viva e Più Europa /Radicali che sembrerebbero orientati a sostenerlo.

Sulla discesa in campo di Roberto Gualtieri invece si attende l'annuncio ufficiale della candidatura. La riserva, a quanto apprendiamo, verrà sciolta dal Partito democratico con ogni probabilità la prossima settimana. Si attende anche di capire se sul suo nome ci sarà una convergenza o meno del M5s. Intanto spunta su Facebook una strana pagina dedicata al candidato in pectore. Una sua foto risalente alla campagna elettorale per le europee, con lo slogan "Roma al futuro", una freccia e le cinque stelle e i loghi dei due partiti, Pd e M5s. Qualche minuto di agitazione tra gli schieramenti poi la rapida smentita dalla federazione del Partito democratico: "E' un fake, denunceremo i responsabili".