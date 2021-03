Comunali 2021, le urne slittano e il centrodestra prende tempo: "Sceglieremo il candidato dopo il Pd"

"Noi siamo gli sfidanti. Il M5s ha il sindaco di Roma uscente mentre il Pd governa la Regione Lazio. Sono loro che devono presentare per primi i loro candidati. Noi ci regoleremo di conseguenza, in base alle caratteristiche del loro nome". Così il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, ha risposto ai cronisti a margine di un evento, in merito ad aggiornamenti eventuali sul candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni comunali di Roma.

Come fissato da un apposito decreto di Governo in queste ore, e come prevedibile del resto dato l'andamento del contagio da covid-19, le elezioni non si terranno più a giugno ma il 10 e 11 ottobre. C'è quindi tutto il tempo per scegliere il profilo giusto e avviare la campagna elettorale.

Fin'ora il nome più gettonato nel toto candidati è stato quello dell'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso, lanciato da Forza Italia, appoggiato dalla Lega, non particolarmente gradito a Giorgia Meloni. Profilo civico ben noto al grande pubblico, rumors lo davano pronto per scendere in campo. Finché non ha lui stesso rifiutato la proposta pochi giorni fa, dato il suo impegno in Lombardia con il governatore Fontana come consulente del piano vaccinale in corso.

Altro nome spendibile, congelato al momento ma dato ancora per possibile, è quello di Andrea Abodi, presidente dell'Istituto per il credito sportivo. "Mi prendo il tempo necessario per chiudere alcune riflessioni, il tema è talmente importante e grande che merita riflessioni, belle riflessioni" dichiarava un mese fa, quando il suo profilo sembrava pronto per essere ufficializzato. Ora però con i termini delle elezioni slittati di sei mesi il quadro cambia e le carte sono pronto a rimescolarsi.