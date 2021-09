Elezioni Roma, la scheda elettorale sarà enorme: 21 i candidati a sindaco che hanno presentato le firme

Sarà una scheda elettorale monstre quella che i romani troveranno alle urne del prossimo 3 e 4 ottobre per le elezioni comunali. Si è conclusa a mezzogiorno la consegna delle liste in via Petroselli e, dalle prime notizie, sarebbero 21 i candidati sindaco che hanno depositato le firme. Se tutte le liste saranno accettate si profila quindi una scheda elettorale più simile ad un lenzuolo che ad un foglio di carta. Al momento, mentre scriviamo, non sono stati resi noti neanche tutti quelli che hanno presentato le liste.

39 liste, 1800 nomi per il Comune

In totale sono circa 1.800 i nomi nelle liste per l'Assemblea Capitolina. Trentanove le liste collegate alle candidature. Venti di queste sono a sostegno dei quattro principali contendenti: Virginia Raggi (6), Carlo Calenda come civico (1), Roberto Gualtieri per il centrosinistra (7), Enrico Michetti per il centrodestra (6).

I candidati

Mentre scriviamo i 21 candidati non sono neanche tutti noti. In corsa c'è rEvoluzione civica di Monica Lozzi, presidente ex M5s del VII municipio che presenta le liste e i candidati in tutti e 15 i municipi. C'è il Popolo della Famiglia che candida Fabiola Cenciotti. Affollamento a sinistra dove abbiamo Potere al Popolo che schiera Elisabetta Canitano. C'è Roma Ti riguarda con Paolo Berdini candidato sindaco. C'è il Partito Comunista che candida Micaela Quintavalle. C'è Attiva Roma con Margherita Corrado candidata sindaco.

In corsa anche il Partito gay con Fabrizio Marrazzo candidato a sindaco. Ritorna in un'elezione anche l'Italia dei valori con Rosario Trefiletti. C'è la lista 3V di Luca Teodori e il partito delle buone maniere con Giuseppe Cirillo. I liberisti italiani propongono Andrea Bernaudo, mentre il partito Riconquistare l'Italia punta sulla candidatura a sindaco di Gilberto Trombetta.

Articolo in aggiornamento