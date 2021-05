“Roma merita di più. Cambiamo sindaco”: il PD lancia la campagna social

Dai rifiuti alla tanto contestata ciclabile: l'album di brutti ricordi per la capitale targato partito democratico

In attesa delle primarie e del candidato sindaco, il PD lancia la propria campagna elettorale sui social. Un album di brutti ricordi sintetizzato in card buone per i social: dall'emergenza rifiuti alla ciclabile sul Tevere, dalle buche sulle strade al verde pubblico.

“Spazzatura, buche, voragini, verde pubblico abbandonato, bus in fiamme, fino all'immagine dell'ultima colata di bitume sul lungotevere che sta facendo il giro del mondo in queste ore: ecco i biglietti da visita del disastro targato Raggi a Roma. Ora basta. È tempo di voltare pagina”. E’ questa la sintesi del Partito democratico sulla situazione romana e sulle criticità che dovranno essere affrontate dalla nuova amministrazione che verrà eletta ad ottobre.

Campagna social: immagini delle criticità di Roma

“Roma merita di più. Cambiamo sindaco”, è il messaggio che lanciano sui social insieme alle immagini delle problematiche più evidenti della città. Un messaggio che non lascia spazio a possibile dialogo con l'amministrazione Raggi, sulla quale il giudizio è netto. Una campagna che vuole essere un appello a chi dopo questi 5 anni di “malgoverno” -così descrive il PD l’amministrazione Raggi- “vuole impegnarsi per la rinascita della città, costruendo insieme la vera alternativa di questi 5 anni di scempi e fallimenti”.

E’ quanto si legge in una nota del partito democratic che invita i cittadini, le associazioni, le forze sociali, culturali e produttive della città ad un impegno comune “per restituire dignità e orgoglio alla città che amiamo-continuano- per essere tutte e tutti protagonisti del futuro di una grande capitale europea e del mondo e perché le romane e i romani meritano di più, meritano una guida e una squadra all’altezza della creatività, dei bisogni, delle sfide immense che ci aspettano nei prossimi mesi e nei prossimi anni".