Calenda punta Michetti: in lista conduttrice della radio del "tribuno" candidato sindaco

Il tempo stringe, la campagna elettorale ferve: così i partiti stilano le liste dei candidati in appoggio agli aspiranti sindaci. Tutti invocano il lavoro di squadra: c’è bisogno di nomi noti o altisonanti che facciano da traino, senza tralasciare la competenza.

Con Calenda la giornalista della trasmissione del "tribuno" Michetti

Per adesso Carlo Calenda pesca un asso nell’entourage dello sfidante Enrico Michetti. Nella Lista civica ‘Calenda sindaco’ c’è Luigia Luciani: giornalista e conduttrice radiofonica della trasmissione in cui Michetti, in qualità di Tribuno, ha dispensato per anni pillole sui temi più vari, dalla cronaca a politica e attualità. Prima dell’esperienza in radio Luciani, per 14 anni, ha lavorato in un’emittente televisiva locale romana, occupandosi delle vicende della Capitale. “Ho avuto il privilegio in tantissimi anni di conoscere Roma a 360 gradi negli aspetti più belli ma anche in quelli più contraddittori. Questo motivo che mi ha convinta a scegliere di aderire alla Lista civica di ‘Calenda Sindaco’ e di accettare con entusiasmo questa esperienza, nuova per me che non ho mai avuto tessere di partito. Sono convinta che le cose possano e debbano cambiare, cambiare sul serio” - ha detto la giornalista nel suo video di presentazione come candidata al Comune.

Calenda, la lista civica dal profilo politico: dentro consiglieri e assessori

Nella squadra di Calenda anche Annalisa Scarnera, imprenditrice e fondatrice della Gay Street, già immortalata con il leader di Azione durante il Roma Pride. Punta al Comune con Calenda anche Flavia de Gregorio, consigliera in I Municipio dove riveste anche la carica di presidente commissione cultura. Nella civica di Calenda parte dell'esercito di Italia Viva già impegnato sui territori. Arriva dal II Municipio Valerio Casini: attuale assessore al Commercio della Giunta Del Bello (Pd). “Voglio dare il mio contributo per contrastare la paralisi e l’incuria in cui versa la nostra meravigliosa città, Roma. La Capitale - ha scritto l’assessore 33enne - ha bisogno di nuove energie e di idee innovative. Occorrono rappresentanti esperti e capaci di tenere organicamente insieme le esigenze dei cittadini”. Casini che correrà in ticket con Francesca Leoncini, docente di lettere in una scuola superiore di Roma: una carriera politica di lungo corso in Municipio III, prima tra le fila del Pd, da tempi con il partito di Matteo Renzi. Nella Giunta di Giovanni Caudo, il minisindaco che con Roma Futura appoggia Roberto Gualtieri, è assessora al Commercio.

E tra gli esperti c’è anche Dario Nanni: ex consigliere comunale, attuale consigliere del VI municipio, nel 2016 corse alla presidenza del municipio nelle fila del Pd, lasciato poi l'anno dopo per approdare nella coalizione di Pizzarotti, Italia in Comune. Ora il passaggio in Azione. Vuole tornare ancora in Aula Giulio Cesare “per avere la possibilità, che non mi è stata data in altri ambiti, di mettere a disposizione le mie conoscenze e competenze, dopo 10 anni da consigliere comunale della città".

Carlo Calenda: "Lista civica unica è più seria"

In attesa degli altri nomi, la certezza che arriva dal leader di Azione è quella di una sola lista civica in suo supporto. A differenza, lo ha rimarcato sui social Calenda, dei suoi competitor. Una “frecciatina” per Roberto Gualtieri e la coalizione “pigliatutto”. “La logica di fare mille liste diverse è quella di raccattare voti di qualsiasi orientamento, facendo correre più persone. Questa prassi ha però l’inconveniente di tenere dentro tutto e il suo contrario e di firmare mille cambiali, che si pagano poi su partecipate ed altro. Una lista civica unica è più seria e consente di governare veramente Roma. Spero che i cittadini lo comprendano”.