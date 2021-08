Calenda lancia la piazza a favore dei vaccini: "Manifestazione a Roma l'11 settembre"

Vaccini sì, vaccino no. Green pass sì, green pass no. Il tema caldo della seconda estate ai tempi della pandemia tracima nella campagna elettorale per le elezioni comunali di Roma Capitale, in programma il prossimo 3 ottobre. Con la Raggi "ni vax" e il candidato di centrodestra Enrico Michetti che non intende fare appelli, è Carlo Calenda a provare scuotere il popolo pro vax. Dopo essere stato il primo a incalzare tutti i candidati a vaccinarsi, ora, all'indomani dei tentennamenti di Raggi sul tema vaccini, è lui a lanciare una manifestazione.

Lo fa su twitter, social dove raccoglie grande seguito: "Basta No Vax, Ni Vax e fiancheggiatori vari. L'Italia seria deve reagire a questa deriva irrazionale, pericolosa e insensata. Noi organizzeremo a Roma l'11 settembre una manifestazione aperta a tutti, a partire dagli altri candidati sindaci, e senza simboli di partito".

Nel giorno di Ferragosto, a raccogliere il suo appello è Carlo Cottarelli: "Calenda organizza a Roma l'11 settembre una manifestazione a favore dei vaccini. Bravo!!! Era ora che qualcuno ci pensasse. Facciamo sentire la nostra voce".