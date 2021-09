Calenda ha la febbre, Raggi su twitter: "Torna presto, sola con quegli altri mi annoio"

La salute prima di tutto, anche in campagna elettorale, anche dopo settimane di critiche e affondi sulle rispettive visioni della Città. Avversari, ma con stile, succede così che se un candidato è costretto a sottrarsi a un confronto pubblico per malattia, l’altro lo sostiene sportivamente nella ripresa. Protagonisti Carlo Calenda e la Sindaca Virginia Raggi, che si sarebbero dovuti incontrare appunto questo pomeriggio, alle 17, presso l’Università LUMSA insieme ai candidati Paolo Berdini, Andrea Bernaudo, Roberto Gualtieri all'interno del “Focus Roma Capitale Sostenibile”.

Causa febbre, invece, Calenda non parteciperà all’evento e rimarrà allettato nel pieno della campagna elettorale.

“Febbrone da cavallo. Test antigienico negativo. Sono in attesa del molecolare. Mi fermerò per un giorno. Domani si riparte”, comunica via social il candidato della lista civica Calenda Sindaco. Pronta la risposta della Sindaca Raggi, dispiaciuta di non potersi punzecchiare col concorrente, con cui ha un rapporto speciale.

“In bocca al lupo Carlo Calenda e torna presto. Sola con quegli altri mi annoio”, ha augurato Virginia Raggi al suo oppositore preferito, in attesa che torni nel pieno delle forze.