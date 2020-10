VIDEO | "Calenda chi?": il candidato a sindaco di Roma alla prova dei mercati romani

Carlo Calenda, ex ministro alla Sviluppo economico del Governo Renzi, si è candidato a sindaco della Capitale per elezioni di Roma 2021. Peccato che, da una prima impressione, siano pochi i romani che lo conoscano. Chi vede nel suo passato l’adesione ai Cinque stelle, chi dice che è uomo di Zingaretti. Altri che, invece, vedono in questa candidatura un modo per “far vincere Virginia Raggi”. Il nostro giro tra gli avventori del mercato di Villa Gordiani, V municipio di Roma.