Chi è Maria Claudia Benincà, candidata presidente nel Municipio VIII per "Roma ti riguarda - Berdini Sindaco"

Maria Claudia Benincà, nasce nel quartiere San Paolo, dal quale si allontana per una decina d’anni per poi tornare, ingegnera, con i figli piccoli. Figlia, sorella, mamma e zia di creature che abbracciano circa 30 anni di storia e che le donano costantemente il polso della realtà del nostro futuro. Docente precaria innamorata e fiera del proprio lavoro ma soprattutto dei suoi ragazz@, lavora da qualche anno in un liceo del quartiere cercando di costruire un legame con le realtà sociali territoriali.

Pallavolista e ciclista per caso con scarsi risultati ma tanto divertimento, è per una viabilità sostenibile attraverso la costruzione di una rete ciclabile che colleghi i vari quartieri del municipio. Femminista dalla nascita ha contribuito nel collettivo DonneContro e insieme alle Donne di Carta alla fondazione della biblioteca delle donne Goliarda Sapienza, biblioteca che raccoglie più di 1000 volumi di autrici per essere il megafono delle voci femminili e femminee dell’Italia e del mondo.

Ecologista convinta prova a cambiare il mondo anche attraverso il suo lavoro facendo dell’educazione al risparmio energetico, di risorse e consumi un nucleo fondante delle sue lezioni, ritiene fondamentale rendere energeticamente indipendenti tutti gli edifici pubblici. È stata nel consiglio di istituto dell’IC via Pincherle per dieci anni occupandosi attivamente dei problemi legati alla manutenzione ordinaria e straordinaria sia degli edifici che degli spazi verdi dei plessi scolastici. È una persona tenace ma paziente.