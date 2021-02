Raggi mai giallorossa, Bettini avverte Grillo: "Non la sosterremo in alcun modo"

Goffredo Bettini, ideologo neanche troppo occulto dell'alleanza giallorossa, non parla mai per caso e quando lo fa detta la linea, soprattutto a Roma. Le sue idee sull'alleanza Pd-M5s, tanto in ambito nazionale quanto locale, sono note a tutti. Così dopo l'aridaje di Beppe Grillo e il rilancio della candidatura di Virginia Raggi, in tanti hanno guardato a lui per capire cosa ne sarebbe stato dell'accordo che ha portato al Conte 2.

Consapevole dell'indigeribilità della Raggi per tutti i dem romani, Bettini non ha usato mezzi termini e ieri a Radio Immagina è stato nettissimo: "La Raggi ha intenzione di ricandidarsi ma noi non la sosterremo in alcun modo". Una pietra tombale per le speranze della Raggi di vestirsi di giallorosso alle prossime elezioni e contemporaneamente un sospiro di sollievo per i democratici romani. Già, perché tutti sanno che più di Zingaretti la linea la dà Bettini e in termini così netti non si era mai espresso.

Avanti tutta quindi a caccia di un candidato dem che dovrebbe arrivare in settimana. Voci dicono dopo la chiusura della partita dei sottosegretari. E convinzione di tutti ormai è che sarà Roberto Gualtieri, ex ministro dell'Economia del governo Conte. Su di lui Bettini usa parole dolci: "Leggo sui giornali di Gualtieri. Rispetto totalmente le decisioni del gruppo dirigente e quello che avrà nel cuore Gualtieri, lui è una delle persone più prestigiose della politica italiana europea".

Bettini ammette che a Roma "sui candidati siamo ancora indietro. Non drammatizzerei troppo la questione della possibilità o meno di votare, in Catalogna hanno votato milioni di persone". Il riferimento è alla possibilità, quanto mai concreta secondo tanti, di votare tra metà settembre e i primi di ottobre, come accaduto per le regionali 2020.