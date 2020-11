Comunali Roma 2021, centrodestra vicino alla scelta: anche Meloni apre a Bertolaso sindaco

Berlusconi l'ha proposto tre settimane fa. Salvini la scorsa settimana ha aperto alla sua candidatura e ieri è toccato a Giorgia Meloni. Guido Bertolaso, ex capo della protezione civile sotto i governi di centrodestra, sta mettendo tutti d'accordo: potrebbe realmente essere lui il candidato sindaco di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia.

L'ultima a convincersi, in ordine di tempo, è stata la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che ieri, smentendo suoi veti, ha spiegato: "Bertolaso? Non so se sarebbe un buon candidato, lo stiamo verificando, sicuramente sarebbe un ottimo sindaco". Sul veto smentisce: "Non ho mai messo un veto su uno dei nomi che sono stati proposti e dobbiamo fare con serenità tutte le valutazioni che vanno fatte, perché Roma non si può permettere un'altra Virginia Raggi".

Una posizione più morbida che racconta di come Fratelli d'Italia, messa all'angolo dalla proposta di Berlusconi e dal placet di Salvini, provi a divincolarsi, affidando ai sondaggi la competitività di Bertolaso. Al momento però il vero problema è la mancanza di alternativa, almeno ufficiali. Già, perché dagli ambienti di Fratelli d'Italia si continua ad alimentare la voce di un fantomatico mister X che corrisponde ad un identikit: un imprenditore romano, molto quotato, che nel partito di Giorgia Meloni nessuno nomina da un lato per non bruciarlo, dall'altro perché lo stesso non avrebbe ancora sciolto la riserva.

Ad oggi però il nome di Bertolaso è quello più forte. Secondo quanto riportato dall'agenzia Adnkronos Bertolaso avrebbe avuto contatti con il 'Capitano' le scorse settimane e di recente con Meloni. Il senatore di Forza Italia, Francesco Giro, molto vicino a Salvini e molto esperto degli affari romani, è ottimista sulla candidatura dell'ex capo della protezione civile: "Per Bertolaso credo ormai sia davvero vicino il traguardo. Chi fa politica conosce una regola d'oro: non c'è nulla di meglio di avere un candidato, che vuole fare il candidato e che sia convinto di poter vincere la propria sfida. E Guido vuole candidarsi e vuole vincere la sua sfida. Per lui sarà forse la più bella e la più difficile e sarà anche una missione".

Questa settimana, forse giovedì, i leader di centrodestra si dovrebbero vedere in presenza o 'da remoto' per fare il punto della situazione e provare a sciogliere i nodi dei candidati sindaci delle principali città che andranno al voto in primavera, a cominciare dalla Capitale. Il vertice sara' preceduto da un tavolo preparatorio di Fratelli d'Italia da tenersi tra oggi e domani.