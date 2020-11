“Si ricorda chi è Bertolaso?”, “Che ne pensa del'ipotesi della sua candidatura a sindaco di Roma, per le seconda volta?”. Questo quello che abbiamo chiesto agli avventori del mercato rionale Trionfale, nel quartiere Prati di Roma. Tra chi ricorda le notizie degli scandali e chi lo vede come un nome affidabile per guidare la Capitale.