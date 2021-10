Elezioni Roma, il ballottaggio: notizie e aggiornamenti in diretta

Enrico Michetti o Roberto Gualtieri? Chi sarà il nuovo sindaco di Roma? La risposta dalle urne, aperte dalle 7 di domenica per consentire ai 2.359.250 elettori romani aventi diritto di scegliere il successore di Virginia Raggi. Un secondo turno quantomai incerto: due settimane fa il candidato di centrodestra conquistò 334.548 pari al 30,14% dei consensi. Gualtieri si è fermato invece a 299.976, ovvero il 27,03. A quest'ultimo però sono arrivati gli endsorment, a titolo personale, di Carlo Calenda e Giuseppe Conte. Nessuna dichiarazione di voto invece dalla sindaca uscente Virginia Raggi. Incognita è l'affluenza: 48,54 quella registrata al primo turno e i timori sono per una situazione anche peggiore in questo turno di ballottaggio.

Gli aggiornamenti in diretta

10.40 - "Andate a votare. Il voto è la potenza del cittadino e l'essenza della democrazia. Anche quando gli esiti di questo processo ti fanno parecchio incazzare". Così Carlo Calenda, leader di Azione su twitter.

10.20 - "In democrazia si vota. Buon voto a tutti!". Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, al voto questa mattina a Roma.

7.24 - Non c'è l'obbligo di green pass per i membri dei seggi elettorali ai ballottaggi che si terranno domenica e lunedì. È quanto stabilisce una circolare del Viminale che sottolinea che né i presidenti di seggio né gli scrutatori né i rappresentanti di lista hanno l'obbligo di esibire il certificato verde. LEGGI LA NOTIZIA

7.03 - Dove voteranno i due candidati al ballottaggio. Enrico Michetti voterà domenica 17 ottobre alle ore 10 presso il seggio di via Giovanni De Calvi a Monteverde. Un'ora dopo, sempre a Monteverde, voterà Roberto Gualtieri presso il seggio 1427 dell'istituto Federico Caffè in Fonteiana 111.

7.01 - Seggi aperti in tutta Roma.



I candidati

Roberto Gualtieri - 55 anni, è professore associato di Storia contemporanea all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha militato nel PCI e nei Democratici di Sinistra ed è stato uno dei fondatori del Partito Democratico. Dal 2009 al 2019 è stato Parlamentare europeo, presiedendo dal 2014 la Commissione per i problemi economici e monetari. Da settembre 2019 a febbraio 2021 ha ricoperto l’incarico di Ministro dell’Economia e delle Finanze. È stato eletto deputato nel marzo 2020. A maggio 2021 si è candidato alla carica di Sindaco di Roma, il 20 giugno ha vinto le primarie del centrosinistra con oltre il 60% dei voti.

Enrico Michetti - 55 anni, avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, presidente della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana e direttore della Rivista Scientifica trimestrale “Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana”, docente di Diritto pubblico e dell’innovazione amministrativa presso il Dipartimento Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, giornalista pubblicista. È autore di pubblicazioni e saggi di carattere scientifico.

Il voto nei municipi

Si vota anche nei municipi. In 14 dei 15 territori di Roma la sfida è tra il candidato di centrodestra e quello di centrosinistra. Solo al VI la sfida è centrodestra - M5s. In 9 municipi la coalizione di centrodestra è in vantaggio

Municipio I

Domenica e lunedì si sfideranno al ballottaggio Lorenzo Santonocito e Lorenza Bonaccorsi. Santonocito è espressione della coalizione di centrodestra, Bonaccorsi corre in rappresentanza della coalizione di centrosinistra. Lorenza Bonaccorsi ha riscosso oltre il 40% di preferenze (40,12) al primo turno. Un distacco notevole dall’avversario del centrodestra che andrà a ballottaggio con il 27,26% delle preferenze.

Municipio II

In Secondo andranno al ballottaggio Francesca Del Bello (Centrosinistra) e Patrizio Di Tursi (Centrodestra). Del Bello, presidente uscente, ha raggiunto al primo turno oltre 23.000 preferenze, pari al 34,4% dei voti. Di Tursi, consigliere uscente di Forza Italia, corre per la coalizione di centrodestra con un risultato al primo turno del 28,97%.

Municipio III

Al municipio di Montesacro si sfidano Paolo Marchionne (per il centrosinistra) e Giordana Petrella (per il centrodestra). Marchionne, già consigliere di opposizione, nel 2013, vinte le primarie viene eletto presidente. Esperienza interrotta dalla caduta del sindaco Ignazio Marino. Nel 2016 elezioni perse. Al primo turno totalizza oltre il 35% di preferenze. Giordana Petrella eletta nel 2008 e successivamente nel 2013, 2016 e 2018 da tredici anni è la donna da sempre più votata nelle fila del centrodestra in Municipio III. Raccoglie oltre il 31% di preferenze al primo turno.

Municipio IV

A contendersi la presidenza del Tiburtino sono Massimiliano Umberti – in rappresentanza della coalizione di centrosinistra, e Roberto Santoro che corre per il centrodestra. Umberti è capogruppo uscente del Partito democratico al IV, nella stessa consiliatura Santoro è stato capogruppo di Lega. Entrambi consiglieri di lungo corso di via Tiburtina. Il candidato del centrodestra porta a casa il 34,76% di preferenze: 4 punti in meno per il candidato del centrosinistra che si ferma a 30,83.

Municipio V

Daniele Rinaldi (centrodestra) e Mauro Caliste (centrosinistra) sono i due candidati al ballottaggio per domenica 17 e lunedì 18. Daniele Rinaldi porta a casa il 29.129 di voti (34,28%), facendo tendere al primo turno il Municipio verso destra e strappando la vittoria al centrosinistra di Mauro Caliste, che il 3 e 4 ottobre ha guadagnato 28.901 voti con il 34,01%.

Municipio VI

Per la presidenza di viale Cambellotti corrono Francesca Filipponi e Nicola Franco. Filipponi, ex assessora al sociale della giunta Romanella e capostaff dell’assessorato centrale alle politiche sociali della giunta Raggi, è l’unica candidata in città con il Movimento Cinque Stelle. Arrivata al ballottaggio con soli 44 voti in più del candidato di centrosinistra Fabrizio Compagnone rimasto quindi fuori dal secondo turno. Nicola Franco è capogruppo uscente di Fratelli d’Italia alle Torri, consigliere di lungo corso al sesto, è il candidato presidente della coalizione del centrodestra.

Municipio VII

In Settimo si sfidano – come in altri tredici municipi – il centrosinistra e il centrodestra. Nel primo caso Francesco Laddaga, il vincitore delle primarie di coalizione, che totalizza oltre 45mila preferenze. Nel secondo caso Luigi Avveduto che ha portato a casa circa 38mila preferenze al primo turno.

Municipio VIII

Nel municipio di Garbatella la sfida è tra il presidente uscente, Amedeo Ciaccheri – candidato per la coalizione di centrosinistra, e Alessio Scimè, candidato del centrodestra. Ciaccheri, al primo turno, ha staccato lo sfidante di oltre 20 punti percentuali, con un abbondante 46% di consenso.

Municipio IX

Al nono municipio si contendono la poltrona di presidente il candidato di centrodestra Massimiliano De Juliis e la candidata di centrosinistra Titti di Salvo. De Juliis ha totalizzato al primo turno un consenso del 33%. Ventiduemila elettori, invece, hanno scelto di Salvo che giunge al 29% di consenso.

Municipio X

Nel municipio del litorale si sfidano Monica Picca e Mario Falconi. Picca, esponente della Lega e candidata del centrodestra, al suo secondo ballottaggio questa volta sfiderà Mario Falconi, proiezione del Pd e candidato del centrosinistra. Picca ha superato il 39% al primo turno, Falconi il 26%.

Municipio XI

A contendersi la poltrona di presidente di municipio sono Daniele Catalano, per il centrodestra, e Gianluca Lanzi per il centrosinistra, vincitore delle primarie di giugno.

Municipio XII

Si sfidano al secondo turno il candidato del centrodestra e il candidato del centrosinistra. Pietrangelo Massaro, candidato presidente per il Centrodestra, rappresentato dai quasi 13 punti di distacco rispetto al candidato del Centrosinistra Elio Tomassetti.

Municipio XIII

Al primo turno l'Aurelio ha favorito il centrodestra con Marco Giovagnorio, già in giunta al Municipio XIII in Commissione Trasparenza, che nella tornata del 3 e 4 ottobre ha ottenuto 19.027 preferenze riscontrando il 38,20%. Poco distante Sabrina Giuseppetti con 15.077 voti (30,27%), anche lei presente da anni sul territorio e candidatasi dopo aver vinto le primarie di centrosinistra del 20 giugno.

Municipio XIV

Per il secondo turno abbiamo da una parte il candidato del centrodestra in quota Lega, Domenico Naso, dall’altro il candidato del centrosinistra appartenente al Pd, Marco Della Porta. Sarà questa la sfida al ballottaggio nel Municipio XIV. Naso ha portato a casa il 35,69% dei voti, poco dietro Della Porta con il 33,3%.

Municipio XV

A sfidarsi al secondo turno Andrea Signorini (41%), candidato della coalizione di centrodestra, e Daniele Torquati (28%), del centrosinistra: una sfida tra veterani della politica municipale.