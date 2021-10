Ballottaggio Roma, risultati sindaco: notizie e aggiornamenti in diretta

Michetti o Gualtieri? Roma è pronta a conoscere il suo nuovo sindaco e i risultati delle elezioni. Seggi chiusi alle 15 e via immediato allo spoglio. Sky, Rai e La7 rilasceranno, a urne chiuse, exit poll, instant poll e sondaggi fuori dai seggi: rilevazioni che daranno un primo quadro della situazione. Per i dati più concreti e consolidati ci sarà da attendere le 16, quando inizieranno ad essere rese note le proiezioni sui dati reali. Su questa pagina, non appena disponibili, pubblicheremo i risultati in tempo reale.



I risultati in tempo reale

15.41 - Nicola Zingaretti celebra già la vittoria di Roberto Gualtieri. Su facebook in un post scrive: "Bravo Roberto Gualtieri, sarai un grande sindaco"





15.37 - Prima proieizione consorzio Rai/Opinio, copertura del 7%. Gualtieri al 59,1%, Michetti al 40,9%.

15.28 - Prima proiezione de La7 su dati reali, campione 10%. Gualtieri tra il 57.2% e il 59.2%. Michetti tra il 40.8 e il 42.8.

15.24 - "Sugli exit poll non si dichiara". E' questa la risposta, col sorriso nascosto dalla mascherina, che qualcuno del comitato Gualtieri dà ai giornalisti pochi minuti dopo le 15. Le prime parole ufficiali dovrebbero arrivare per le 16.30, quando le proiezioni diventeranno più affidabili dando un'idea meglio definita di chi sarà il prossimo sindaco di Roma.

15.21 - In caso di vittoria, Roberto Gualtieri chiamerà a raccolta i ministri e lo stato maggiore del Pd a piazza Santi Apostoli. Appuntamento previsto per le 18, dopo un veloce passaggio a via del Nazareno, sede del partito.

15.20 - All'uscita dei primi exit poll, che hanno confermato il vantaggio del candidato di centrosinistra, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, presente al comitato per seguire lo spoglio, ha abbracciato Roberto Gualtieri. Lo hanno reso noto fonti dello staff. Presente al comitato elettorale anche la deputata dem Paola De Micheli.

15.14 - Se a Roma i dati reali confermeranno la vittoria di Roberto Gualtieri, quest'ultimo si dovrà dimettere da deputato e si terranno elezioni suppletive nel collegio uninominale Lazio 1-01 della Camera.

15.10 - Un applauso convinto, sia dalla sala stampa sia dal piano superiore del comitato Gualtieri, ha accolto gli exit poll delle 15 che vedono il candidato sindaco per il Centrosinistra in netto vantaggio rispetto al competitor del Centrodestra Enrico Michetti: l'ex Ministro dell'Economia è in una forbice che va dal 59 al 63%, mentre l'avvocato si ferma tra il 37 e il 41%.

15.06 - Fonte Rai Opinio. Gualtieri 59-63%- Michetti 37-41%

15.01 - Fonte Quorum Sky. Gualtieri 58-62%- Michetti 38-42%

14.50 - Alle 14.40 circa Roberto Gualtieri è arrivato al comitato elettorale a via di Portonaccio 23, dove per l'attesa dello spoglio si sono accreditati tra i 60 e i 70 giornalisti.

I candidati



Roberto Gualtieri - 55 anni, è professore associato di Storia contemporanea all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha militato nel PCI e nei Democratici di Sinistra ed è stato uno dei fondatori del Partito Democratico. Dal 2009 al 2019 è stato Parlamentare europeo, presiedendo dal 2014 la Commissione per i problemi economici e monetari. Da settembre 2019 a febbraio 2021 ha ricoperto l’incarico di Ministro dell’Economia e delle Finanze. È stato eletto deputato nel marzo 2020. A maggio 2021 si è candidato alla carica di Sindaco di Roma, il 20 giugno ha vinto le primarie del centrosinistra con oltre il 60% dei voti.

Tutte le notizie su Roberto Gualtieri - L'intervista - Un giorno con il candidato

Programma rifiuti - Programma trasporti - Programma verde e ambiente - Programma politiche sociali

Enrico Michetti - 55 anni, avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, presidente della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana e direttore della Rivista Scientifica trimestrale “Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana”, docente di Diritto pubblico e dell’innovazione amministrativa presso il Dipartimento Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, giornalista pubblicista. È autore di pubblicazioni e saggi di carattere scientifico.

Tutte le notizie su Enrico Michetti - L'intervista - Un giorno con il candidato

Programma rifiuti - Programma trasporti - Programma verde e ambiente - Programma politiche sociali

I risultati nei municipi