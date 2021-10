L'affluenza alle ore 23 a Roma per il ballottaggio Michetti - Gualtieri

A Roma, alle ore 23, per il secondo turno delle elezioni amministrative, ha votato il 30,87% degli aventi diritto. Un dato in calo rispetto allo scorso 3 e 4 ottobre, primo turno, quando alle ore 23 votò il 36,82% degli aventi diritto. Sei punti percentuali, con 728.376 romani andati a votare su 2.359.248, contro gli 868.757 su 2.359.248.

Il voto nei municipi



Dove si è votato di più? Il II municipio si conferma il più diligente, con il 36,87% degli aventi diritto che si è recato alle urne. Bene anche il I, il III e l'VIII, tutti sopra il 33%. Si tratta, va sottolineato, di territori in cui il centrosinistra è storicamente forte. Malissimo invece l'affluenza nel VI municipio con appena il 23,95% degli aventi diritto che si è recato alle urne. In ripresa, rispetto alle altre 2 rilevazioni, la percentuale dei votanti del XV, con il municipio di Roma Nord che ha lasciato ad Ostia la penultima piazza dei meno votanti. Si tratta di due territori campione, in quanto ritenuti roccaforte del centrodestra.

%Maschi % Femmine % Totale Municipio I 33,47 32,88 33,15 Municipio II 37,01 36,75 36,87 Municipio III 33,70 32,61 33,12 Municipio IV 32,57 30,52 31,49 Municipio V 31,16 28,93 29,99 Municipio VI 25,24 22,72 23,95 Municipio VII 33,93 30,99 32,34 Municipio VIII 32,68 34,35 33,54 Municipio IX 33,93 30,59 32,15 Municipio X 29,06 27,29 28,14 Municipio XI 29,12 29,58 29,36 Municipio XII 32,99 32,28 32,61 Municipio XIII 31,56 29,79 30,62 Municipio XIV 31,01 27,98 29,35 Municipio XV 28,40 28,03 28,21

Il voto negli altri comuni della provincia

Crolla l'affluenza anche in provincia. A Bracciano alle 23 ha votato il 38,16, contro il 44,57 del primo turno. A Frascati siamo al 30,94, contro il 41,28. A Marino 30,78 contro il 40,65.