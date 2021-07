Per Michetti negli ultimi anni Roma ha perso il 40% degli alberi. I dati lo smentiscono

Quanti sono gli alberi presenti sul territorio cittadino? Il Comune di Roma può vantare su uno dei patrimoni arborei più consistenti tra le capitali europee. C’è un documento che è in grado di fornire una stima. E’ il Bilancio arboreo, un dossier che seguendo le direttive del Ministero dell’Ambiente, viene elaborato all’inizio di ogni mandato elettorale.

Gli alberi presenti nella Capitale

Dal Bilancio arboreo gestito del giugno 2016 risulta che in città, gli alberi gestiti dal Dipartimento tutela ambientale, erano 312.583, distribuiti tra alberate stradali, essenze arboree presenti nelle scuole e nelle varie aree verdi. “Il dato - si legge sul sito di Roma Capitale - non comprende le alberature presenti nella Riserva del Litorale romano di circa 1200 ettari”.

Persi il 40% degli alberi

Oggi qual è la situazione? “Roma ha perso tanti alberi negli ultimi anni, un patrimonio arboreo di circa il 40% - ha dichiarato il candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti, nel corso di una diretta su Radio Radio, aggiungendo che “Bisogna trovare anche una soluzione per i pini aggrediti dalla Cocciniglia. Dobbiamo salvaguardarli, con un censimento e un'attività istruttoria che porti a controllarli uno ad uno. Per ogni albero che muore ne dovremmo piantare due”.

La replica di Calenda

Sulla quantità di alberi persi, però, la percentuale fornita da Michetti è sembrata particolarmente generosa. “Enrico Michetti tra il 2012 e il 2019 il bilancio arboreo del Comune è -326 alberi su circa 325mila - ha replicato Carlo Calenda, candidato sindaco per Azione - Come possiamo averne persi il 40%? I problemi di Roma non si risolvono con frasi ad effetto ma con piani dettagliati” ha precisato il leader di Azione che, al riguardo, nel suo programma elettorale ha previsto una serie di interventi da sviluppare nel breve e nel medio periodo.