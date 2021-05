A (più di) qualcuno piace Caudo: la rete che non ti aspetti per l’urbanista sindaco

Ignazio Marino, da Philadelphia, ha fatto sapere di appoggiare il suo ex assessore: un sostegno atteso, certo, e però non da sottovalutare perché il nome dell’ex sindaco raccoglie simpatie e consensi in un certo immaginario che non ha ancora elaborato la ferita della sua cacciata dal Campidoglio. Sostegno a Giovanni Caudo anche dalla “sua” assessora Claudia Pratelli: anche qui, un endorsement che non stupisce, ma che significa; perché l’esponente di Liberi e Uguali rappresenta un collegamento con il mondo delle reti della solidarietà, di natura parasindacale, che si sono date da fare parecchio durante i giorni della pandemia. Nonna Roma, gli attivisti dei centri sociali Astra e Puzzle, sono tutti mondi con cui Caudo ha un legame forte. Sempre in tema di III Municipio, non si può non ricordare che Caudo ha di fatto “spaccato” la maggioranza che lo sostiene, dando indicazione di voto per il suo predecessore di centrosinistra Paolo Marchionne e non per il suo attuale assessore Francesco Pieroni: una mossa che spariglia.



Simbolico ma interessante è poi l’appoggio di Possibile Roma, il partito di Giuseppe Civati, come il tweet a favore di Caudo pubblicato da Tomaso Montanari. Né è da sottovalutare la condivisione da parte di Caudo del post Facebook di Enrico Stefano, già presidente della Commissione Mobilità, consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle e parte dei cinque “ribelli” rispetto alla linea di Virginia Raggi che ha annunciato di voler rispettare la regola dei due mandati e non ricandidarsi in Assemblea Capitolina. Figura di passaggio fra M5S e Sinistra, Stefano è generalmente molto apprezzato dal mondo che il 20 giugno si conterà alle primarie: nessuno share sui social, sono le grammatiche della politica ad insegnarlo, appare per caso.