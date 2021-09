Raggi: "Le Istituzioni diano giusto esempio sull'hate speech. Lo dobbiamo ai cittadini"

A pochi giorni dalla manifestazione a sostegno dei giornalisti aggrediti, la Sindaca ha aderito alla "Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e fenomeni d’odio"

Un linguaggio rispettoso, moderato, per un dialogo civile tra i cittadini. È l'auspicio che la sindaca Virginia Raggi esprime sui propri social, solo a pochi giorni di distanza dalla manifestazione pubblica al Pantehon, organizzata dall’associazione di giornalisti videomaker GvPress e a difesa dei tanti giornalisti aggrediti in piazza dai no-vax.

"Avere un linguaggio rispettoso privo di insulti e di espressioni offensive contrastando l’uso di discorsi d’odio è fondamentale nella vita democratica di un Paese - si legge nel post della Sindaca - Per questo ho aderito con entusiasmo e partecipazione al manifesto della Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e fenomeni d’odio, contro l’hate speech in campagna elettorale".

Il manifesto si avvale infatti di un vademecum anche per le elezioni amministrative 2021, spronando così a una campagna elettorale equilibrata e nel pieno rispetto dei principi costituzionali. Oltre a Virginia Raggi, vi hanno aderito infatti anche Giuseppe Sala, candidato di centrosinistra a Milano, Matteo Lepore a Bologna e Gaetano Manfredi su Napoli, oltre a 40 tra associazioni, ong e università.

"Da sempre mi sono battuta contro le discriminazioni e i pregiudizi basati su stereotipi, condannando le offese e gli attacchi personali che troppo spesso vengono utilizzati a fini strumentali - prosegue la Sindaca sui social - Le parole sono importanti e utilizzate nel modo sbagliato possono essere pesanti come pietre. Mi impegno quindi a continuare a utilizzare un linguaggio rispettoso di tutti, cittadini e avversari politici, diffondendo informazioni vere e verificate. Le Istituzioni devono infatti essere le prime a dare il giusto esempio. Lo dobbiamo ai nostri cittadini".