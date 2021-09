Raggi ancora contro Casapound: "A Roma non c'è posto per voi"

Prosegue il botta e risposta social tra la Sindaca Virginia Raggi e Casapound, tra i target principali della sua campagna elettorale. Dopo aver rilanciato infatti tra i suoi obiettivi l'acquisto dell'immobile dal Comune all'Esquilino per farlo sgomberare, Simone Di Stefano di Casapound non ha perso occasione per controbattere durante Direzione Rivoluzione, la festa nazionale tenutasi a Grosseto nei giorni scorsi.

"Tutta la vita di Virginia Raggi negli ultimi 5 anni è stata riempita solo dal pensiero di Casapound. Tuttavia, Casapound è lì da 18 anni e rimarrà lì per sempre", ha sostenuto infatti sabato pomeriggio in un suo intervento.

La Sindaca, sempre via social: "L'unica certezza è che se io verrò rieletta sindaca CasaPound da lì andrà via. Mettetevi pure l'anima in pace fascisti del terzo millennio. A Roma non c'è posto per voi". Un proposito che trova il pieno sostegno della lista a supporto della sua candidatura alle prossime elezioni amministrative di Roma, "Roma Ecologista".

"Il voto alla Sindaca Raggi è oggi, il vero voto antifascista", ha commentatno Alessandro Cardente, che con l'ex ministro Alessandro Bianchi e Lapo Sermonti sono i capolista della lista Roma Ecologista.

"Anche questo è un bel segnale perché gli spazi occupati da Casapound potranno, una volta liberati, essere inseriti in un processo di riqualificazione per il bene comune della città", ha aggiunto Cardente.

Della stessa idea anche l'altro capolista, Alessandro Bianchi, che ha sottolineato: "La scomposta dichiarazione dei neofascisti romani rende ancora più necessario fare quanto ha detto la Sindaca Raggi. I titolari della proprietà del palazzo escano dal letargo e facciano la loro parte. Roma è e rimarrà antifascista".