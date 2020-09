Elezioni comunali, in provincia di Roma cinque ballottaggi. Sinistra vince a Colleferro e Albano, flop M5s

Cinque ballottaggi, dieci vittorie secche al primo turno, due al centrosinistra tra i comuni con più di 15mila abitanti, le altre a candidati civici. E un Movimento Cinque Stelle quasi inesistente nell'area metropolitana della Capitale. È il bilancio della tornata elettorale del 20 e 21 settembre, quando in provincia di Roma si è votato per il referendum sul taglio dei parlamentari ma anche in quindici comuni (34 in tutto il Lazio) per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale. Vediamo nel dettaglio i risultati sui centri urbani principali.

I Comuni dove si va al ballottaggio

Ad Anguillara il duello è tra Michele Cardone, al 29,79%, candidato sostenuto dal centrosinistra, e l'avvocato Angelo Pizzagallo per il centrodestra, avanti con il 35,05%. Destra avanti anche ad Ariccia, con la sfida al secondo turno tra Emilio Cianfanelli (al 20%), già quattro volte sindaco, sostenuto da tre liste civiche di centrosinistra, e Gianluca Staccoli per la destra al 39%. Altro ballottaggio è per il Comune di Genzano. Qui la battaglia è tra Carlo Zoccolotti, candidato del Pd, al 36.56%, e Pierluigi Rosatelli per il centrodestra al 27,59%. A Rocca di Papa in campo la candidata civica Veronica Cimino, sindaco uscente, al 27,46%, contro Massimiliano Calcagni per il centrodestra al 25,85%. E ancora anche i cittadini di Zagarolo andranno a votare al secondo turno. Qui la sfida è tra Emanuela Panzironi per il centrosinistra al 49,20% e Marco Bonini per il centrodestra al 25,24%.

Le vittorie al primo turno

Due invece i centri urbani dove la vittoria è stata decretata al primo turno. Albano Laziale. Qui il sindaco è Massimiliano Borelli, candidato del centrosinistra sostenuto dal Partito democratico e altre otto liste civiche, vincente con il 52,4% su Matteo Mauro Orciuoli del centrodestra, al 38,83%. Altra importante vittoria al primo turno è quella di Pierluigi Sanna a Colleferro. Giovane sindaco uscente di centrosinistra viene riconfermato con il 75,09% dei voti. Fermo al 14,50% lo sfidante di centrodestra Rocco Sofi.

Il flop del Movimento Cinque Stelle

Altro dato da sottolineare il flop su tutta la provincia del M5s. Il quadro è molto cambiato rispetto a quello di quattro anni fa. Nel 2016, sull'onda della vittoria romana della sindaca Virginia Raggi, anche nell'hinterland si registrò un successo dei pentastellati. Che oggi invece, dove si erano presentati con un candidato, fanno i conti con percentuali di consenso tutte a una cifra. Il 5,89% a Genzano, il 4,18% a Rocca di Papa e Zagarolo, l'1,93% a Colleferro.

