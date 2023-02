Elezioni regionali, nei municipi di Roma boom del centrodestra: ecco tutti i dati

Quattro municipi al centrosinistra e tutti gli altri al centrodestra. E’ questo il dato che emerge, andando a leggere i risultati dell’ultima tornata elettorale nei quindici municipi della Capitale.

La vittoria di Rocca nei municipi

Il voto romano, spacchettato nei territori amministrati dai minisindaci, mostra percentuali in alcuni casi inattese, e comunque spesso distanti dai risultati che hanno decretato, come una sorta di plebiscito, la vittoria di Francesco Rocca. Al di là dei quattro municipi in cui il centrosinistra ha tenuto, rispettivamente il I, il II, l’VIII ed il XII, ce ne sono stati un altro paio dove la distanza tra i due candidati è stata minima. In VII municipio, ad esempio, Rocca batte D’Amato di un risicato 0,3%. In III invece l’ex presidente della Croce rossa italiana s’impone sull’ex assessore alla sanità per uno striminzito 0,7%. Mai, però, il PD è risultato essere il primo partito.

Dove ha retto il centrosinistra

Dov’è che il centrosinistra ha mostrato di tenere? Nelle sue storiche roccaforti: nel municipio della ZTL ha raggiunto il 50,05%. Nel municipio II ha ottenuto un 48,95%. E poi in VIII, storicamente amministrato dal centrosinistra, D’Amato ha raggiunto un 49,13 che è la seconda migliore performance municipale. In XII ha vinto di quasi 6,5 punti percentuali, arrivando ad un 46,67%. Però, anche nei territori citati, per il centrosinistra non è tutto oro quel che riluce. Così ad esempio il maggiore azionista della coalizione, il PD, nelle roccaforti più centrali, non è il primo partito.

PD mai primo partito

In municipio I ed in municipio II, la forza maggioritaria è il partito di Giorgia Meloni che in II municipio raggiunge anche 30,79 (il Pd lì si ferma al 23,63%). Come mai il partito che, dopo Letta, sta affrontando il congresso non riesce a vincere neppure nei territori che ha sempre governato? Perché in quei territori, il I ed il II municipio, sono forti i suoi alleati e soprattutto il Terzo Polo che viaggia tra il 9,5 (I municipio) ed arriva in doppia cifra nel secondo municipio (10,88%). Sempre nei territori amministrati dal centrosinistra, un alleato che va in doppia cifra è quello che ha iscritto i propri candidati nella lista Verdi e Sinistra: nel municipio VIII, oggi governato da Ciaccheri ed in passato da Catarci e Smeriglio, quella formazione raggiunge infatti il 10, 72. Neppure nel municipio XII, dove vince la coalizione di centrosinistra, il PD è al primo posto. Anche in quel caso si deve accontentare, con il suo 26,73% della seconda piazza, dietro al 28,4% Fratelli d’Italia.

I voti del M5s

Capitolo M5s: i pentastellati nel comune di Roma sono andati meglio che nelle altre circoscrizioni in cui si è andati al voto. Le differenze sono però state significative. In cinque municipi Donatella Bianchi come presidente ha preso più del 14%. In un caso, nella roccaforte pentastellata del X municipio, è arrivata al 16,49 portando il M5s, come lista, a 4 punti percentuali e mezzo dal PD in VI municipio, dove i 5 stelle raggiungono il 14% la distanza tra i due partiti è ancor più ridotta: 2,5%. La coalizione di Bianchi ed il M5s non sfondano invece nel IX municipio, quello dov'è destinato il termovalorizzatore. Anche lì stravince Rocca che come presidente ottiene il 46,84. D'Amato deve accontentarsi del 38,23% mentre Donatella Bianchi come presidente si ferma al 13,13, con il M5s che come lista raccoglie solo il 10,69%.

Le percentuali del centrodestra

Il centrodestra, con Fratelli d’Italia primo partito in tutti e quindici i municipi, fa registrare la migliore performance nel municipio VI, attualmente già amministrato dalla coalizione: quello di Nicola Franco. Rocca come presidente prende il 58,23% e Fratelli d’Italia arriva al 42,42%. Anche la Lega e Forza Italia lì fanno registrare percentuali alte, con il partito di Salvini arriva al 6,13% mentre quello di Berlusconi raggiunge il 5,49. Non è però il massimo che riescono a ottenere le due forze politiche della coalizione. Le migliori performance di Lega e Forza Italia si registrano infatti in municipio XV dove si attestano, rispettivamente, al 9,19% ed al 7,54%.

MUNICIPIO 1

Voti % Solo Presidente % PECORILLI 405 0,84 127 31,36 ROCCA 18.999 39,34 2.870 15,11 RINALDI 574 1,19 212 36,93 BIANCHI 4.149 8,59 1.041 25,09 D'AMATO 24.172 50,05 3.585 14,83

MUNICIPIO 2

Voti % Solo Presidente % PECORILLI 396 0,74 149 37,63 ROCCA 22.432 42,20 3.209 14,31 RINALDI 470 0,88 153 32,55 BIANCHI 3.841 7,23 880 22,91 D'AMATO 26.020 48,95 3.972 15,27

MUNICIPIO 3

Voti % Solo Presidente % PECORILLI 653 1,11 254 38,90 ROCCA 25.476 43,28 3.821 15,00 RINALDI 709 1,20 257 36,25 BIANCHI 6.979 11,86 1.674 23,99 D'AMATO 25.048 42,55 4.132 16,50

MUNICIPIO 4

Voti % Solo Presidente % PECORILLI 646 1,31 242 37,46 ROCCA 22.216 45,05 2.601 11,71 RINALDI 605 1,23 232 38,35 BIANCHI 6.927 14,05 1.357 19,59 D'AMATO 18.922 38,37 2.726 14,41

MUNICIPIO 5

Voti % Solo Presidente % PECORILLI 798 1,35 330 41,35 ROCCA 27.252 46,05 3.392 12,45 RINALDI 934 1,58 310 33,19 BIANCHI 8.398 14,19 1.834 21,84 D'AMATO 21.797 36,83 3.246 14,89

MUNICIPIO 6

Voti % Solo Presidente % PECORILLI 542 1,13 201 37,08 ROCCA 27.846 58,23 2.814 10,11 RINALDI 492 1,03 132 26,83 BIANCHI 6.726 14,06 1.197 17,80 D'AMATO 12.218 25,55 1.511 12,37

MUNICIPIO 7

Voti % Solo Presidente % PECORILLI 989 1,07 375 37,92 ROCCA 38.931 42,18 5.547 14,25 RINALDI 1.153 1,25 397 34,43 BIANCHI 12.587 13,64 2.900 23,04 D'AMATO 38.639 41,86 5.993 15,51





MUNICIPIO 8

Voti % Solo Presidente % PECORILLI 457 1,10 149 32,60 ROCCA 15.366 36,99 1.936 12,60 RINALDI 497 1,20 176 35,41 BIANCHI 4.815 11,59 1.062 22,06 D'AMATO 20.408 49,13 2.893 14,18

MUNICIPIO 9

Voti % Solo Presidente % PECORILLI 463 0,86 198 42,76 ROCCA 25.323 46,84 3.425 13,53 RINALDI 506 0,94 188 37,15 BIANCHI 7.100 13,13 1.660 23,38 D'AMATO 20.670 38,23 3.466 16,77

MUNICIPIO 10

Voti % Solo Presidente % PECORILLI 603 1,09 210 34,83 ROCCA 27.318 49,32 3.732 13,66 RINALDI 471 0,85 166 35,24 BIANCHI 9.131 16,49 1.627 17,82 D'AMATO 17.863 32,25 2.430 13,60

MUNICIPIO 11

Voti % Solo Presidente % PECORILLI 465 1,19 168 36,13 ROCCA 18.183 46,51 2.475 13,61 RINALDI 397 1,02 150 37,78 BIANCHI 5.024 12,85 1.070 21,30 D'AMATO 15.024 38,43 2.184 14,54

MUNICIPIO 12

Voti % Solo Presidente % PECORILLI 399 0,96 177 44,36 ROCCA 16.673 40,23 2.484 14,90 RINALDI 525 1,27 179 34,10 BIANCHI 4.506 10,87 1.054 23,39 D'AMATO 19.345 46,67 2.937 15,18

MUNICIPIO 13

Voti % Solo Presidente % PECORILLI 348 0,97 130 37,36 ROCCA 18.537 51,52 2.067 11,15 RINALDI 303 0,84 113 37,29 BIANCHI 3.799 10,56 848 22,32 D'AMATO 12.992 36,11 1.889 14,54

MUNICIPIO 14

Voti % Solo Presidente % PECORILLI 571 1,14 199 34,85 ROCCA 24.471 48,75 3.367 13,76 RINALDI 450 0,90 143 31,78 BIANCHI 5.920 11,79 1.359 22,96 D'AMATO 18.786 37,42 3.214 17,11

MUNICIPIO 15