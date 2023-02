VIDEO | Il trionfo di Francesco Rocca: le prime parole da nuovo presidente della Regione Lazio

“E’ una grande emozione, ovvio prevale il senso di responsabilità, ovvero quello di risollevare una sanità troppo distante dai cittadini”. Francesco Rocca è il nuovo presidente della Regione Lazio. Fin dai primi exit poll è stato ampio il distacco dal candidato del centrosinistra, Alessio d’Amato.

Nel comitato elettorale, nel salone delle Fontane dell’Eur, l’aria di vittoria è palpabile fin da subito. Fabio Rampelli è tra i primi a commentare i dati: “Con una forbice così ampia è un risultato davvero importante - dice Rampelli -, certo il dato dell’affluenza deve far riflettere”. Qui molti esponenti regionali del centrodestra sono rimasti in attesa dei dati ufficiali e dell’arrivo di Rocca.

Intorno alle 18:10 fa il suo ingresso in sala, accolto dagli applausi: “Ringrazio in primis Giorgia Meloni che mi ha messo subito nella terna dei nomi, ma anche Alessio D’Amato per avermi chiamato poco fa congratulandosi per la vittoria - dice Rocca dal palco -. Ora al lavoro, avremo una squadra all’altezza. L’ultima volta il presidente si è insediato in circa 18 giorni, confido che per quella data saremo pronti”.

Accanto al neo presidente del Lazio, il ministro all’Agricoltura, Francesco Lollobrigida e il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.