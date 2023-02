Elezioni Regionali 2023, sconti Trenitalia per chi torna a votare con il treno

I cittadini del Lazio domenica 12 e lunedì 13 febbraio nel Lazio saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Presidente della Regione e il nuovo Consiglio regionale. Per l'election day, Trenitalia ha riservato una sorpresa a tutti i viaggiatori.

Per le due giornate delle elezioni, Trenitalia mette a disposizione dei viaggiatori uno sconto del 70% sui biglietti ferroviari Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity Notte e servizio cuccette valido per viaggi di andata e ritorno per chi raggiunge le località di voto in treno. Per chi si muovere con i regionali la riduzione sarà invece del 60%. Gli elettori che rientrano dall'estero potrà usufruire della tariffa Italian Elector per viaggi internazionali da e per l'Italia.

Per usufruire dello scontro bisognerà acquistare il biglietto nelle biglietterie Trenitalia e agenzie di viaggio abilitate nell'arco di 20 giorni dal turno elettorale. Per questa ragione il ticket di andata dovrà esseere acquistato dal 3 febbraio mentre il ritorno non oltre il 23 febbraio.

Chi sfrutterà questo sconto dovrà esibire durante i viaggi i biglietti e la tessera elettorale (timbrata al ritorno) o una dichiarazione sostitutiva (dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio elettorale che attesti l'avvenuta votazione al ritorno).